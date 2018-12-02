MAÇ ÖZETİ: Arsenal Tottenham özet izle! Londra derbisinde müthiş geri dönüş

Premier Lig’de Arsenal ile Tottenham arasındaki derbi maçı izleyenlerin nefesini kesti. Tottenham’ın Arsenal karşısında 2-1 öne geçmesine rağmen Arsenal karşılaşmanın ikinci yarısında gösterdiği performansla 4-2 kazanmasını bildi. Ev sahibi Arsenal maçın 10. dakikasında Pierre Emerick Aubameyang’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçerken topa eliyle müdahale eden Jan Verthongen sarı kartla cezalandırıldı. Ancak maçın 30. dakikasında Eric Dier’ın golüyle 1-1’i yakalayan Tottenham, 34. dakika bu kez penaltı kazanan taraf oldu. Topun başına geçen Harry Kane skoru 2-1’e getirirken ilk yarı bu skorla sona erdi. Teknik direktör Unai Emery’nin öğrencileri 56. dakikada yine Aubameyang’ın müthiş plasesiyle golü buldu ve skoru 2-2 yaptı. Oyuna ikinci yarıda giren Alexandre Lacazette 75. dakikada uzak mesafeden yaptığı vuruşla Arsenal’i 3-2’lik üstünlüğe taşıdı. Maçtaki gol perdesini ise 77. dakikada Lucas Torreira koydu. Aubameyang’ın asistiyle çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderen yıldız futbolcu maçın skorunu 4-2 olarak belirleyen isim oldu. İşte, Arsenal Tottenham özeti…

ARSENAL TOTTENHAM ÖZET İZLE