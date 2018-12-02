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Loris Karius: ‘Artık inancımız daha yüksek’
Beşiktaş

Loris Karius: ‘Artık inancımız daha yüksek’

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, Galatasaray galibiyetinin ardından şampiyonluğa olan inançlarının daha çok arttığını belitti.

2 Aralık 2018 22:33

Beşiktaş’ın derbide Galatasaray’ı 1-0 yendiği maçın ardından Alman kaleci Loris Karius açıklamalarda bulundu.

Taraftarlar hakkında övgü dolu sözler kullanan Karius, ”Harika bir atmosferdi, tam beklediğim gibiydi. Taraftarlar hep arkamızda oldu. Kolay bir maç olmadı, çok zordu ama taraftarımızın desteğiyle galibiyete ulaştık.” şeklinde konuştu.

Galatasaray galibiyetinin öneminden bahseden Loris Karius, ”Derbi galibiyeti önemliydi. Derbiyi kazanarak liderliğe yaklaşmamız önemliydi. Galatasaray ile olan mesafeyi kapattık. Şu an inancımız daha yükseldi. Her şeyin açık ve mümkün olabileceğini gösterdik.” dedi.

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Son güncelleme 22:33 | 2 Aralık 2018
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