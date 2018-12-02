Loris Karius: ‘Artık inancımız daha yüksek’

Beşiktaş’ın derbide Galatasaray’ı 1-0 yendiği maçın ardından Alman kaleci Loris Karius açıklamalarda bulundu.

Taraftarlar hakkında övgü dolu sözler kullanan Karius, ”Harika bir atmosferdi, tam beklediğim gibiydi. Taraftarlar hep arkamızda oldu. Kolay bir maç olmadı, çok zordu ama taraftarımızın desteğiyle galibiyete ulaştık.” şeklinde konuştu.

Galatasaray galibiyetinin öneminden bahseden Loris Karius, ”Derbi galibiyeti önemliydi. Derbiyi kazanarak liderliğe yaklaşmamız önemliydi. Galatasaray ile olan mesafeyi kapattık. Şu an inancımız daha yükseldi. Her şeyin açık ve mümkün olabileceğini gösterdik.” dedi.

Adriano: `Taraftarımıza her zaman ihtiyacımız var` Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından siyah-beyazlı futbolcu Adriano açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku