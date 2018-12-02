İngiltere Premier Lig’de skandal görüntü! Yıldız oyuncuya muz kabuğu…

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig’in 14.hafta karşılaşmasında Arsenal’ın Tottenham’ı 4-2 mağlup ettiği maçta skandal bir olay yaşandı…
Emirates Stadı’nda oynanan mücadelede Tottenham tribününden bir taraftar Arsenal’ın Fransız asıllı Gabonlu yıldızı Aubameyang’a muz kabuğu fırlatarak ırkçı bir harekette bulundu.
Nefesleri kesen maçta 2 gol atan Aubameyang, 10.dakikada attığı ilk golün sevinci sırasında kendisine atılan muz kabuğu ile büyük bir şok yaşadı.
Mücadelenin hakemi Mike Dean’in raporunda yer almayan o hareket Premier Lig temsilcilerinin incelemeleri sonrası soruşturmaya girdi. Aubameyang’a muz atan o taraftar kameralardan tespit edilerek maç sonrası tutuklandı. Arsenal taraftarları da ırkçı davranış nedeniyle rakip takımın deplasman tribününe sosyal üzerinden büyük tepki gösterdi.