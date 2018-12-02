Galatasaray yönetimi Beşiktaş’ın derbi yemeği teklifini geri çevirdi

Vodafone Park'taki derbi öncesinde dostluk yemeği planlayan Beşiktaş, Galatasaray Yönetimi'ne davette bulundu. Sarı-kırmızılılar, hafta içinde Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklamaya tepki gösterdikleri için siyah-beyazlıların davetini kabul etmedi.

Bilindiği gibi perşembe günü de Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk; Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu yemeğe davet etmiş ancak Eşref Hamamcıoğlu, son anda yemeğe katılmayacağını açıklamıştı. Derbi öncesi Galatasaray`dan yayıncı kuruluşa şok tepki! Kimse gitmedi... Vodafone Park'taki Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi sarı kırmızılı kulüpten kimse yayıncı kuruluşa röportaj vermedi. Sarı kırmızılı ekip bu hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilebilir. İlgili Haberi Oku