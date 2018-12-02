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Galatasaray yönetimi Beşiktaş’ın derbi yemeği teklifini geri çevirdi
Galatasaray

Galatasaray yönetimi Beşiktaş’ın derbi yemeği teklifini geri çevirdi

Beşiktaş ile Galatasaray’ı karşı karşıya getiren derbi maç öncesinde Galatasaray yönetimi, Beşiktaş yönetiminin verdiği yemeğe katılmadı.

2 Aralık 2018 20:29

Vodafone Park'taki derbi öncesinde dostluk yemeği planlayan Beşiktaş, Galatasaray Yönetimi'ne davette bulundu. Sarı-kırmızılılar, hafta içinde Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklamaya tepki gösterdikleri için siyah-beyazlıların davetini kabul etmedi.

Bilindiği gibi perşembe günü de Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk; Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu yemeğe davet etmiş ancak Eşref Hamamcıoğlu, son anda yemeğe katılmayacağını açıklamıştı. 02 Aralık 2018 Derbi öncesi Galatasaray`dan yayıncı kuruluşa şok tepki! Kimse gitmedi... Vodafone Park'taki Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi sarı kırmızılı kulüpten kimse yayıncı kuruluşa röportaj vermedi. Sarı kırmızılı ekip bu hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilebilir. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:29 | 2 Aralık 2018
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