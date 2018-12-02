Galatasaray cephesinden Beşiktaş derbisinde Fikret Orman tepkisi

Futbolda, özellikle de üç büyükler arasında yıllardır süregelen ‘soğuk savaş'ın Fenerbahçe Başkanlığı'na Ali Koç'un seçilmesiyle değişim göstereceği düşünülmüştü. İlk etapta bu yönde gelişmeler de yaşanmıştı. Koç'un Trabzonspor deplasmanına gitmesi olumlu yönde atılan bir adımdı ancak son yapılan Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) açıklaması işleri değiştirdi. Tartışmalı metinde kendilerinin hedef alındığını düşünen ve bundan KBV Başkanı Fikret Orman'ı sorumlu tutan sarı-kırmızılı yönetim, bugünkü Beşiktaş derbisine asgari düzeyde katılma kararı aldı.

1.1 milyar liralık derbi Beşiktaş Galatasaray Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig'deki geleceklerini belirleyecek derbiye çıkıyor. Şampiyonluk yarışından uzak kalmama adına Süper Lig'in kadro değeri en yüksek iki takımı kapışacak. Galip gelen geleceğe umutla bakacak, yenilen krize girecek. Beraberlik iki takımı da mutlu etmeyecek. İlgili Haberi Oku

Buna göre cezalı olan Başkan Mustafa Cengiz, Vodafone Park'a gitmeyecek ve maçı Kalamış'taki tesislerde üyelerle birlikte seyredecek. Galatasaray'ı bu deplasmanda İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak temsil edecek. Albayrak ise prensip olarak Beşiktaşlı idarecilerle ve özellikle Orman ile yüz yüze gelmeyecek. Bir anlamda tepkisini karşı tarafa hissettirecek. Beşiktaş'ın derbi öncesi düzenleyeceği dostluk yemeğinin akıbeti ise belirsiz. Galatasaray cephesinde, yemeğe katılım en azından şimdilik düşünülmüyor.

Kulüpler Birliği açıklaması gündemdeki yerini koruyor, futbolseverler “Bu nasıl iş” diye sormaya devam ediyor. Galatasaray'ın tepkisini çeken açıklamaya imza attıkları belirtilen takımlardan Antalyaspor'dan sonra Ankaragücü'nden de pişmanlık açıklaması geldi. Başkent ekibinin Başkanı Mehmet Yiğiner, “Erol Bedir'in anlattığı ile yayımlanan bildiri arasında uçurum var” dedi. KBV Başkan Yardımcısı olan Kayserispor patronu Erol Bedir ise “Ben metne Anadolu ekipleriyle ilgili bölümü ekledim. Metni kim yazdı bilmiyorum ama benim imzam varsa ben yazdım demektir. Galatasaray rencide olduysa üzgünüm. Mustafa Başkan'ı (Cengiz) yaralamak aklımdan geçmez” diye konuştu.