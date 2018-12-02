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Fenerbahçe’den Phillip Cocu’ya 15 bin Euro prim
Fenerbahçe

Fenerbahçe’den Phillip Cocu’ya 15 bin Euro prim

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Phillip Cocu, takımın UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlaması nedeniyle prim almaya hak kazandı.

2 Aralık 2018 09:48

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile golsüz berabere kalarak 2. tura yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı Phillip Cocu, sözleşmesi gereği prime hak kazandı. Sarı-lacivertlilerin görevine son verdiği ancak tazminat anlaşmazlığı nedeniyle resmi olarak hala yolları ayırmadığı Hollandalı teknik adam Phiilip Cocu, sözleşmesi gereği 15 bin Euro prim alacak.

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Öte yandan Fenerbahçe, Altınordu'da 6 yıl görev yapan ‘Şef Scout' (Oyuncu İzleme Bölümü Yöneticisi) Serhat Pekmezci ile anlaştı. İzmir kulübünde daha önce rakip analizinde ve oyuncu izleme bölümünde çalışan Pekmezci daha sonra tamamen 7-17 yaş arası akademinin oyuncu izleme bölümü yöneticiliği yaptı. Pekmezci, Fenerbahçe'de de oyun izleme bölümünün yöneticiliğini yapacak ve genç yetenekleri kulübe kazandırma görevini üstlenecek.

Son güncelleme 09:49 | 2 Aralık 2018
Fenerbahçe Phillip Cocu
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