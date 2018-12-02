Farkındalık Festivali İzmit’te

Dünya Değişim Akademisi, Aralık ayı festivalini İzmit Körfezi'nde düzenliyor. Festivalde pratik ve teorik çalışmalar, değişim üzerine ulaşabileceğiniz en kapsamlı kitaplar, söyleşiler, sağlıklı yemekler ve dans şovları var.
Festivalde yer alan farkındalık çalışmaları:
– Özgüven, yaratıcılık, içsel güç ve saf sevginin güçlendirilmesi üzerine 4 pratik seans düzenleniyor
– İnteraktif söyleşide tüm sorulara cevaplar var
– Öfkeyi Dönüştürme Sanatı: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğe dönüştürme çalışması
– Korkuyu Aşma Sanatı: Felç edici korku duygusunun aşılmasıyla yaşamı doyasıya yaşamaya yardımcı çalışma
– Stres Yönetimi: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri yönetme çalışması
– Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine, yaşama daha fazla tutunmayı sağlama çalışması
PROGRAM DETAYI:
22 Aralık Cumartesi
11:00 Kök Enerji Merkezi – Özgüvenin geliştirilmesi
12:30 Kahvaltı
14:30 Korkuyu Aşma Sanatı
15:30 Stres Yönetimi
17:00 Pelvis Enerji Merkezi – Yaratıcılığın geliştirilmesi
18:45 Akşam Yemeği
19:45 Dans Gösterisi
20:00 Tüm Sorulara Cevaplar – İnteraktif Söyleşi
23 Aralık Pazar
08:00 Karın Enerji Merkezi – Kararlılığın geliştirilmesi
09:40 Kahvaltı
12:30 Öfkeyi Dönüştürme Sanatı
13:30 Depresyondan Özgürleşme Sanatı
15:00 Göğüs Enerji Merkezi – Saf sevginin geliştirilmesi