Farkındalık Festivali İzmit’te

Dünya Değişim Akademisi, Aralık ayı festivalini İzmit Körfezi'nde düzenliyor. Festivalde pratik ve teorik çalışmalar, değişim üzerine ulaşabileceğiniz en kapsamlı kitaplar, söyleşiler, sağlıklı yemekler ve dans şovları var.

Festivalde yer alan farkındalık çalışmaları:

– Özgüven, yaratıcılık, içsel güç ve saf sevginin güçlendirilmesi üzerine 4 pratik seans düzenleniyor

– İnteraktif söyleşide tüm sorulara cevaplar var

– Öfkeyi Dönüştürme Sanatı: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğe dönüştürme çalışması

– Korkuyu Aşma Sanatı: Felç edici korku duygusunun aşılmasıyla yaşamı doyasıya yaşamaya yardımcı çalışma

– Stres Yönetimi: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri yönetme çalışması

– Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine, yaşama daha fazla tutunmayı sağlama çalışması

PROGRAM DETAYI:

22 Aralık Cumartesi

11:00 Kök Enerji Merkezi – Özgüvenin geliştirilmesi

12:30 Kahvaltı

14:30 Korkuyu Aşma Sanatı

15:30 Stres Yönetimi

17:00 Pelvis Enerji Merkezi – Yaratıcılığın geliştirilmesi

18:45 Akşam Yemeği

19:45 Dans Gösterisi

20:00 Tüm Sorulara Cevaplar – İnteraktif Söyleşi

23 Aralık Pazar

08:00 Karın Enerji Merkezi – Kararlılığın geliştirilmesi

09:40 Kahvaltı

12:30 Öfkeyi Dönüştürme Sanatı

13:30 Depresyondan Özgürleşme Sanatı

15:00 Göğüs Enerji Merkezi – Saf sevginin geliştirilmesi