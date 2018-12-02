Statta yüksek gerilim! CANLI YAYIN: Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle!

Süper Lig 14. hafta Süper Lig’de dev bir derbi sahne olacak. Bein Sports canlı yayını ile ekranlara gelen Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı haberimizinde bulabilirsiniz. Son haftalarda aldıkları sonuçlarla istikrarsız bir görüntü sergileyen Beşiktaş Galatasaray Vodefone Park’ta karşı karşıya geliyor. Fatih Terim ve Hasan Şaş’ın takımın başında çıkamayacağı maçta çok sayıda eksiği bulanan Galatasaray neler yapacak merak ediliyor. Galatasaray’da Rodrigues, Serdar Aziz, Donk ve Ndiaye cezalı. Emre Akbaba, Belhanda ve Sinan Gümüş ise sakatlığı nedeniyle oynamayacak. Hafta içinde oynadığı Avrupa Ligi’nde muhteşem bir geri dönüş ile Sarpsborg karşısında önemli bir galibiyet alan Beşiktaş moralli olarak çıkacağı karşılaşmada taraftarının önünde derbi maçı kazanmak istiyor. Haberimizden Bein Sports canlı yayın izleme linkine ve Galatasaray Beşiktaş canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta başlayacağını ve internetten nasıl canlı olarak izlenebileceğini araştırıyor. İşte Süper Lig maçını şifresiz izleme yolu ve BJK GS maçı maçı canlı yayını… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ GALATASARAY CANLI ANLATIM

MUSLERA ÇIKTI KURTARDI!

Maçın ilk dakiklarında hızlı başlayan Beşiktaş’ta sol kanatta topla buluşan Güven’in ortasını kaleci Muslera çıkarak zor da olsa kontrol etti. 2. dakikada ise sol kanattan bindiren Caner’in yerde ortasını kale önünde Ljajic tek topla Mustafa’ya bırakmak istedi ancak Galatasaray savunması topu uzaklaştırmayı başardı. 6. dakikada Ljajic Galatasaray ceza alanına doğru topu doldurdu. Güven’le beraber Muslera da topa yükseldi. Muslera yerde kaldı. Bir an kale boştu, ancak Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İki ezeli rakibin oynayacağı karşılaşma 2 Aralık Pazar günü oynanacak. BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran, Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Koray Gençerler olacak.

Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR`ı belli oldu Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ın bu akşam sahasında Galatasaray ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) hakemi Mete Kalkavan oldu. İlgili Haberi Oku

BEŞİKTAŞ GALATASARAY İLK 11

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Necip, Caner, Medel, Dorukhan, Ljajic, Mustafa, Quaresma, Güven

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Ozan Kabak, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Feghouli, Onyekuru, Eren.

GALATASARAY’DA 7 EKSİK

Galatasaray’da ise Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Belhanda sakatlıkları, Serdar Aziz, Rodrigues, Ndiaye ve Donk ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig'de bu hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde iki takımın teknik adamları 15. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda Terim'in Güneş’e karşı 7'ye 1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Önemli bir müsabakaya çıkacak iki takımda teknik direktörler deneyimleri ile ön planda olacak. Fatih Terim ve Şenol Güneş Türk futbolunda önemli başarılara imza atmış iki isim olarak da dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ’TA PEPE, BABEL, ROCO YOK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Pepe, Ryan Babel ve Enzo Roco derbide oynayamayacak.

Sakatlıkları nedeniyle Sarpsborg deplasmanına götürülmeyen Gökhan Gönül, Gary Medel ve Ricardo Quaresma'nın yanı sıra uzun süreli sakatlığını atlatan Gökhan Töre, takımla çalışmalara başladı. UEFA listesinde bulunmayan Atiba Hutchinson ile Güven Yalçın'ın da yarınki karşılaşmada kadroda yer alması bekleniyor.

CİMBOM SON ANTRENMANI TARAFTARI ÖNÜNDE YAPTI

Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda gerçekleştirilen antrenmanda taraftarıyla buluştu. Türk Telekom Stadyumu adeta yangın yerine dönerken Türkiye’nin dört bir yanından Galatasaray taraftarları stada akın etti.

Meşaleler ve tezahüratlarla görkemli bir gövde gösterisi yapan taraftarlar stadı adeta yangın yerine çevirdi! Sarı-kırmızılı kulüp resmi sosyal medya hesaplarından o anları paylaştı. Cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayacak olan Fatih Terim ve teknik heyet antrenman öncesi tribünleri selamladı. Antrenmanda 40 bin 541 taraftar Galatasaray’a destek olmak için tribündeydi.