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Derbi öncesi Galatasaray’dan yayıncı kuruluşa şok tepki! Kimse gitmedi…
Galatasaray

Derbi öncesi Galatasaray’dan yayıncı kuruluşa şok tepki! Kimse gitmedi…

Vodafone Park'taki Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi sarı kırmızılı kulüpten kimse yayıncı kuruluşa röportaj vermedi. Sarı kırmızılı ekip bu hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilebilir.

2 Aralık 2018 19:59

Spor Toto Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Beşiktaş’a konuk olan Galatasaray’da maç öncesi yayıncı kuruluşa röportaj yapmaya kimse gitmedi.

Vodafone Park’taki maç öncesinde futbolcu veya teknik ekipten bir kişinin zorunlu olarak yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşması gerekiyordu.

Sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim ve yardımcısı Hasan Şaş cezaları nedeniyle kulübede yer almıyor.

Galatasaray, antrenör Ümit Davala yönetiminde sahaya çıktı.

Öte yandan yayıncı kuruluşta görev yapan Güntekin Onay da “Maç öncesi Galatasaray'dan kimse röportaja gelmedi. Bu yüzden kimseyle konuşamadık.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın bu hareket nedeniyle PFDK’ya sevk edilmesi bekleniyor.

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Son güncelleme 20:01 | 2 Aralık 2018
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