Cüneyt Çakır’ın VAR ile verdiği penaltı! Eren Derdiyok tepkisi…

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, derbi mücadelesinde Galatasaray’ı konuk ederken karşılaşmanın 17. dakikasında yaşanan bir pozisyon geceye damga vuran anlar arasına girdi.
Ev sahibinin Ljajic ile kullandığı serbest vuruşta Eren Derdiyok’un eline çarpan top sonrası penaltı tartışmaları yaşandı.
VAR uyarısıyla 18’de Beşiktaş lehine penaltı kararı çıktı. Pozisyonu inceleyen Cüneyt Çakır tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.
Penaltının golle sonuçlanmasının ardından Eren Derdiyok, bazı taraftarların tepkisini çekti. İşte o paylaşımlardan bazıları:
Görüntüler Beinsports’tan alınmıştır…
Eren Derdiyok çıkar Galatasaray formasını hemen,haketmiyorsun.
— Dilara Balıkçı (@d1larabalikci) 2 Aralık 2018
Faydası yok zararı var = Eren Derdiyok
— erman özgür (@ermanozgur8) 2 Aralık 2018
Eren derdiyok , Galatasaray'ın iyiliği için birşey yaparken. pic.twitter.com/EPpmzIHwzy
— vodkalıvirgül (@TfnALAN) 2 Aralık 2018
Eren Derdiyok'u izlerken Galatasaray taraftarı pic.twitter.com/Tr6zg2cXkm
— SÖR BAZİNGA (@sorbazinga) 2 Aralık 2018
Çok şey istemiyoruz Eren Derdiyok sen yorulma bizi de yorma ha olur mu?
— AHMET DAĞCIOĞLU (@dlms_sns) 2 Aralık 2018
Allahım Eren Derdiyok’u hakedecek nasıl naptık biz nasıl bir ceza..
— Osman (@BagcilarPrensi) 2 Aralık 2018
Eren Derdiyok'u gol makinası diye aldık, çamaşır makinası çıktı.
— Sabri Reyiz (@SabriReyiziniz) 2 Aralık 2018