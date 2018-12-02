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Son Dakika: Bu derbide her şey VAR! Beşiktaş 3'lük attı...
Cüneyt Çakır’ın VAR ile verdiği penaltı! Eren Derdiyok tepkisi…
Galatasaray

Cüneyt Çakır’ın VAR ile verdiği penaltı! Eren Derdiyok tepkisi…

Beşiktaş Galatasaray derbisinde penaltıya sebebiyet veren Eren Derdiyok, sosyal medyada bazı Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti.

2 Aralık 2018 20:37

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, derbi mücadelesinde Galatasaray’ı konuk ederken karşılaşmanın 17. dakikasında yaşanan bir pozisyon geceye damga vuran anlar arasına girdi.

Ev sahibinin Ljajic ile kullandığı serbest vuruşta Eren Derdiyok’un eline çarpan top sonrası penaltı tartışmaları yaşandı.

VAR uyarısıyla 18’de Beşiktaş lehine penaltı kararı çıktı. Pozisyonu inceleyen Cüneyt Çakır tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.

Penaltının golle sonuçlanmasının ardından Eren Derdiyok, bazı taraftarların tepkisini çekti. İşte o paylaşımlardan bazıları:

Görüntüler Beinsports’tan alınmıştır…

Son güncelleme 23:18 | 2 Aralık 2018
beşiktaş Eren Derdiyok galatasaray
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