Cüneyt Çakır’ın VAR ile verdiği penaltı! Eren Derdiyok tepkisi…

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, derbi mücadelesinde Galatasaray’ı konuk ederken karşılaşmanın 17. dakikasında yaşanan bir pozisyon geceye damga vuran anlar arasına girdi.

Ev sahibinin Ljajic ile kullandığı serbest vuruşta Eren Derdiyok’un eline çarpan top sonrası penaltı tartışmaları yaşandı.

VAR uyarısıyla 18’de Beşiktaş lehine penaltı kararı çıktı. Pozisyonu inceleyen Cüneyt Çakır tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.

Penaltının golle sonuçlanmasının ardından Eren Derdiyok, bazı taraftarların tepkisini çekti. İşte o paylaşımlardan bazıları:

Görüntüler Beinsports’tan alınmıştır…

Çok şey istemiyoruz Eren Derdiyok sen yorulma bizi de yorma ha olur mu?

— AHMET DAĞCIOĞLU (@dlms_sns) 2 Aralık 2018