Cüneyt Çakır’dan tartışmalı bir VAR kararı daha! Penaltı kararı iptal edildi

Spor Toto Süper Lig’de 14. haftanın kritik derbi karşılaşmasında Vodafone Park’ta Beşiktaş ile Galatasaray bir araya gelirken maçın 66. dakikasında VAR maçta yeniden sahneye çıktı. Necip Uysal ve Henry Onyekuru’nun Beşiktaş ceza sahasındaki mücadelesinde Cüneyt Çakır penaltıya karar verirken VAR uyarısı geldi.

VAR uyarısında Necip ile Henry Onyekuru’nun penaltı kararına sebep olan ikili mücadelesi esnasında Onyekuru’nun elle oynadığı yönünde Çakır uyarıldı ve deneyimli hakem pozisyonu izlemek için maçta üçüncü kez VAR ekranına gitti.

Pozisyonu değerlendiren Çakır, penaltı kararını iptal etti.

Tartışma yaratan pozisyon! VAR incelemesinden penaltı kararı çıkmadı... Beşiktaş Galatasaray maçının ilk yarısına VAR damga vurdu. Cüneyt Çakır VAR kararıyla 1 penaltı verdi. 43.dakikadaki kritik pozisyonda bir kez daha VAR'A giden Çakır bu kez penaltıya hükmetmedi. İlgili Haberi Oku