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Son Dakika: Bu derbide her şey VAR! Beşiktaş 3'lük attı...
Cüneyt Çakır’dan tartışmalı bir VAR kararı daha! Penaltı kararı iptal edildi
Futbol

Cüneyt Çakır’dan tartışmalı bir VAR kararı daha! Penaltı kararı iptal edildi

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 66. dakikasında VAR yeniden devreye girdi. Cüneyt Çakır maçta üçüncü kez VAR ekranına giderken pozisyonu izledikten sonra Galatasaray lehine verdiği penaltı kararını iptal etti.

2 Aralık 2018 21:47

Spor Toto Süper Lig’de 14. haftanın kritik derbi karşılaşmasında Vodafone Park’ta Beşiktaş ile Galatasaray bir araya gelirken maçın 66. dakikasında VAR maçta yeniden sahneye çıktı. Necip Uysal ve Henry Onyekuru’nun Beşiktaş ceza sahasındaki mücadelesinde Cüneyt Çakır penaltıya karar verirken VAR uyarısı geldi.

VAR uyarısında Necip ile Henry Onyekuru’nun penaltı kararına sebep olan ikili mücadelesi esnasında Onyekuru’nun elle oynadığı yönünde Çakır uyarıldı ve deneyimli hakem pozisyonu izlemek için maçta üçüncü kez VAR ekranına gitti.

Pozisyonu değerlendiren Çakır, penaltı kararını iptal etti.

02 Aralık 2018 Tartışma yaratan pozisyon! VAR incelemesinden penaltı kararı çıkmadı... Beşiktaş Galatasaray maçının ilk yarısına VAR damga vurdu. Cüneyt Çakır VAR kararıyla 1 penaltı verdi. 43.dakikadaki kritik pozisyonda bir kez daha VAR'A giden Çakır bu kez penaltıya hükmetmedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:15 | 2 Aralık 2018
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