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CANLI YAYIN: Roma İnter maçı canlı izle! Cengiz Ünder İnter karşısında
İtalya Serie A

CANLI YAYIN: Roma İnter maçı canlı izle! Cengiz Ünder İnter karşısında

İtalya ligi Serie A'da haftanın maçında Roma İnter karşı karşıya geliyor. İki güçlü ekibin müsabakasında Cengiz Ünder İnter karşısında galibiyet mücadelesi verecek. Roma İnter maçını izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde Bein Sports canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

2 Aralık 2018 21:25

İtalya Ligi 14. haftasında Roma sahasında İnter’i ağırlıyor. Son 9 lig maçından 8 galibiyet çıkartan Milli oyuncumuz Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma, yine son 9 lig maçından 8 galibiyet çıkartmayı başaran bir diğer takım İnter de galibiyet mücadelesi verecek. Geride kalan 13 haftada topladığı 28 puanla İnter üçüncü sırada yer alıyor. Bu sezon ligde istediği performansı gösteremeyen Roma ise 19 puanla 7. sırada yer alıyor. Roma İnter maçı canlı izle bağlantısı aşağıda yer alıyor.

ROMA İNTER CANLI İZLE

ROMA İNTER İLK 11

ROMA: Olsen, Santon, Manolas, Juan Jesus, Kolarov, Nzonzi, Cristante, Florenzi, Zaniolo, Cengiz, Schick

İNTER: Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah, Valero, Brozovic, Joao Mario, Perisic, Icardi, Keita Balde

Son güncelleme 22:37 | 2 Aralık 2018
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