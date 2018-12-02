SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Fransa yanıyor! İş yerleri ve araçlar ateşe verildi, gözaltı sayısı arttı
CANLI YAYIN: Liverpool Everton maçı canlı izle! Cenk Tosun Liverpool karşısında
İngiltere Premier Lig

CANLI YAYIN: Liverpool Everton maçı canlı izle! Cenk Tosun Liverpool karşısında

Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton Liverpool karşısına çıkıyor. Ligde yoluna yenilgisiz devam eden iki takımdan biri olan Liverpool Everton karşısında kazanarak zirve yarışında yara almamak istiyor. Bir süredir yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun Liverpool'a karşı gol atmayı başaracak mı merak ediliyor. İşte, Lİverpool Arsenal maçı canlı yayını...

2 Aralık 2018 18:27

Premier Lig 14. hafta maçında Liverpool Everton karşı karşıya geliyor. Manchester City ile birlikte ligde hiç yenilgi yüzü görmeyen iki takımdan biri olan Liverpool yakaladığı iyi çıkışı Everton karşısında da devam ettirmek istiyor. Yeni sezona büyük umutlarla başlayan fakat yarışın çok gerisinde kalan Everton ise sürprize imza atarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Son haftalarda ilk 11’de başlayamayan Cenk Tosun ise forma bulması halinde Liverpool’a gol atmak için çabalayacak. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler için aşağıda Liverpool Everton canlı yayını bulunuyor.

LİVERPOOL EVERTON CANLI İZLE

Son güncelleme 18:27 | 2 Aralık 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Bursaspor
Bugün - 16:00
2
-
1
BB Erzurumspor
Besiktas
Bugün - 20:00
0
-
0
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 25.11.2018 - 23:00 Rotterdam Splatz
Boca Juniors