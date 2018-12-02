CANLI YAYIN: Liverpool Everton maçı canlı izle! Cenk Tosun Liverpool karşısında

Premier Lig 14. hafta maçında Liverpool Everton karşı karşıya geliyor. Manchester City ile birlikte ligde hiç yenilgi yüzü görmeyen iki takımdan biri olan Liverpool yakaladığı iyi çıkışı Everton karşısında da devam ettirmek istiyor. Yeni sezona büyük umutlarla başlayan fakat yarışın çok gerisinde kalan Everton ise sürprize imza atarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Son haftalarda ilk 11’de başlayamayan Cenk Tosun ise forma bulması halinde Liverpool’a gol atmak için çabalayacak. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler için aşağıda Liverpool Everton canlı yayını bulunuyor.

LİVERPOOL EVERTON CANLI İZLE