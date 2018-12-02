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CANLI YAYIN: Arsenal Tottenham maçı canlı izle! Premier Lig’de derbi vakti
İngiltere Premier Lig

CANLI YAYIN: Arsenal Tottenham maçı canlı izle! Premier Lig’de derbi vakti

İngiltere Premier Lig 14. hafta Arsenal Tottenham derbi maçına ev sahipliği yapıyor. Bu sezon şampiyonluk umutlarını sürdüren iki takımın da kazanarak hem 3 puanı hanesine yazdırmak hem de moral toplamak istiyor. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde Arsenal Tottenham canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

2 Aralık 2018 16:18

Premier Lig 14. haftası Arsenal Tottenham maçı ile devam ediyor. Sezona büyük umutlarla başlayan iki takım geride kalan 13 haftada Manchester City ve Liverpool’un gölgesinde kaldı. Şampiyonluk şanslarını sürdüren iki ezeli rakip zorlu mücadeleden galip gelerek taraftarlarını sevince boğmak isterken bir de hanesine 3 puanı yazdıran taraf olmak istiyor. Ligde Arsenal topladığı 27 puanla 5 sırada yer alırken, 30 puanlı Tottenham ise 3. sırada bulunuyor. Arsenal Tottenham maçı canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

ARSENAL TOTTENHAM CANLI İZLE

ARSENAL TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’in 14. haftasında karşı karşıya gelecek olan Arsenal Tottenham maçı Türkiye saati ilk 17:00’de başlayacak ve S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 16:18 | 2 Aralık 2018
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