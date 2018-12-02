CANLI | Beşiktaş Galatasaray 1-0

Süper Lig’de 14.hafta Beşiktaş Galatasaray derbisi ile devam ediyor… Şampiyonlar Ligi’ne veda eden sarı kırmızılılar zirve yarışını çok yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş’a konuk oluyor. Avrupa Ligi’nde Norveç deplasmanında müthiş bir geri dönüşe imza atarak moral bulan siyah beyazlılar taraftarı önünde derbiyi kazanarak iyi bir hava yakalamanın peşinde. Beşiktaş Galatasaray maçını SKOR farkıyla canlı olarak takip edebilirsiniz.

Ev sahibi Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Pepe, Babel ve Roco bu önemli maçta forma giyemeyecek. Galatasaray’da ise Rodrigues, Serdar Aziz, Donk ve Ndiaye cezalı. Emre Akbaba, Belhanda ve Sinan Gümüş ise sakatlığı nedeniyle oynamayacak. Cezasından dolayı maçı kulübede takip edemeyecek olan Fatih Terim için davette bulunan Beşiktaş, deneyimli çalıştırıcıyı locada ağırlıyor.

DERBİNİN İLK 11’İ:

Beşiktaş: Karius; Adriano, Necip, Vida, Caner Erkin; Dorukhan, Medel, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Ozan, Maicon, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Feghouli, Onyekuru, Eren Derdiyok

YEDEKLER BEŞİKTAŞ | Tolga, Utku, Fatih, Gökhan Gönül, Atiba, Oğuzhan, Lens, Gökhan Töre, Love, Larin YEDEKLER GALATASARAY | İsmail, Linnes, Ömer, Yunus, Atalay, Recep, Gökay, Mustafa, Celil, Muğdat

VAR HAKEMİ KALKAVAN!

Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu. Kritik mücadelenin VAR odasındaki yönetim Kalkavan’da olacak. AVAR’da ise Alper Ulusoy ile Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

10 EKSİKLİ DERBİ

Dev randevuda iki takımdan toplam 10 oyuncu forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta tedavilerine devam edilen Pepe, Babel ve Roco kadroda yer almıyor. Tam 7 yıldız oyuncusundan yoksun olan Galatasaray'da ise sakatlıkları bulunan Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Sinan Gümüş'ün yanı sıra cezalı Serdar Aziz, Donk, Ndiaye ve Rodrigues görev yapamayacak. Rodrigues 3 maçlık cezasını derbiyle birlikte tamamlayacak.

PENALTILAR SONUCU BELİRLİYOR

Ezeli rakipler arasında son yıllarda oynanan derbilere penaltılar damga vurdu. Süper Lig'deki son 31 maçta hakemler toplam 13 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici oldu. Bu dönemde Galatasaray 9, Beşiktaş 4 kez penaltı atışı kazandı. Sarı-kırmızılılar 3 penaltı kaçırırken, siyah-beyazlılar 4'te 4 yaptı.

ŞENOL GÜNEŞ İLE TERİM’İN TAKIMLARI KARŞI KARŞIYA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ilk defa 18 Aralık 1988 yılında bir Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. O dönemde Terim Ankaragücü'nün, Güneş de Trabzonspor'un başındaydı. O müsabakayı Şenol Güneş'in öğrencileri 2-0 kazanmıştı. Bu maçtan sonra Şenol Güneş'in takımları, Fatih Terim'in takımlarını yenme başarısı gösteremedi.

İKİ TEKNİK ADAMIN 15.RANDEVUSU

Fatih Terim ile Şenol Güneş, çeşitli takımların başında 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Terim'in öğrencileri 7 kez sahadan galip ayrılırken, Güneş’in takımları 1 kez kazanmayı başardı. İkili arasında oynanan karşılaşmalarda 6 kez de beraberlik çıktı. Bu müsabakalarda Fatih Terim'in takımları 16 kez rakip fileleri havalandırırken, Şenol Güneş'in öğrencileri 8 gol atabildi. İki teknik adam arasında 2012 yılında oynanan son maçta Galatasaray ile Trabzonspor golsüz berabere kaldı.