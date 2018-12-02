Bursaspor’un kaptanı Ertuğrul Ersoy tribünde coştu

Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında Bursaspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlarken, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayan kaptan Ertuğrul Ersoy takımını yalnız bırakmadı. 21 yaşındaki oyuncu, mücadeleyi kulüpten alınan izinle Bursaspor’un taraftar grubu ‘Teksas’ın bulunduğu tribünden maçı takip etti.

Oyuncularına kızdı, takımını ligden çekti: `Futbolcuların özrünü kabul etmiyorum` Karabük 1'inci Amatör Küme takımlarından Safranboluspor'un başkanı Hüseyin Özkaynak (58), maçta 5 kırmızı kart gören oyuncularına kızıp takımı ligden çekti. Kararı öğrenen oyuncular ise takımı yeniden lige döndürmesi için başkanlarından özür dileyip tezahüratta bulundu. İlgili Haberi Oku

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndaki Güney Tribünü’nde yer alan demir iskeleye çıkan Ertuğrul Ersoy, taraftar ile birlikte tezahüratlara da eşlik ederek takım arkadaşlarına destek verdi.