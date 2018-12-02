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Bursaspor’un kaptanı Ertuğrul Ersoy tribünde coştu
Bursaspor

Bursaspor’un kaptanı Ertuğrul Ersoy tribünde coştu

Bursaspor'un altyapısından yetişen genç kaptanı Ertuğrul Ersoy, Akhisarspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosunda yer almazken, takım arkadaşlarına tribünden destek verdi.

2 Aralık 2018 16:50

Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında Bursaspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlarken, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayan kaptan Ertuğrul Ersoy takımını yalnız bırakmadı. 21 yaşındaki oyuncu, mücadeleyi kulüpten alınan izinle Bursaspor’un taraftar grubu ‘Teksas’ın bulunduğu tribünden maçı takip etti.

30 Kasım 2018 Oyuncularına kızdı, takımını ligden çekti: `Futbolcuların özrünü kabul etmiyorum` Karabük 1'inci Amatör Küme takımlarından Safranboluspor'un başkanı Hüseyin Özkaynak (58), maçta 5 kırmızı kart gören oyuncularına kızıp takımı ligden çekti. Kararı öğrenen oyuncular ise takımı yeniden lige döndürmesi için başkanlarından özür dileyip tezahüratta bulundu. İlgili Haberi Oku

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndaki Güney Tribünü’nde yer alan demir iskeleye çıkan Ertuğrul Ersoy, taraftar ile birlikte tezahüratlara da eşlik ederek takım arkadaşlarına destek verdi.

Son güncelleme 16:50 | 2 Aralık 2018
bursaspor Ertuğrul Ersoy
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