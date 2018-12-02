SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Nefesler tutuldu! Dev derbi başladı...
Dünyadan Futbol

Bu gol nasıl yenir? Kaleciden inanılmaz hata…

İngiltere Championship'te Birmingham City'nin Preston North End'i 3-0 mağlup ettiği maçta inanılmaz bir an yaşandı. Preston kalecisi Declan Rudd'un yediği akıl almaz gol ağızları açık bıraktı.

Ümit GENÇ 2 Aralık 2018 18:30

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Championship mücadelesinde Birmingham City, Preston North End ile karşı karşıya geldi. İlk 45 dakikası 0-0’lık eşitlikle geçilen maçın ikinci yarısında 3 gol bulan Birmingham City net bir galibiyete imza attı.

Mücadelenin en ilginç anı ise ikinci yarının hemen başında yaşandı. 46.dakikada Birmingham’dan Maikel Kieftenbeld orta sahadan bir şut çıkardı. Oldukça etkisiz bir şekilde kaleye yönelen bu şutta Preston kalecisi Declan Rudd topu bacaklarının arasından kaçırdı. İnanılmaz bir hataya imza atan 27 yaşındaki kaleci topu ağlarında görünce büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek o gol sosyal medyada da paylaşım rekorları kırdı. İngiliz taraftarlar bu inanılmaz hata sonrası Declan Rudd’u daha önce hatalı goller yiyen Beşiktaş kalecisi Karius ile karşılaştırdı.

Son güncelleme 18:30 | 2 Aralık 2018
Birmingham City Declan Rudd Preston North End
GÜNÜN MAÇLARI
Bursaspor
Bugün - 16:00
2
-
1
BB Erzurumspor
Besiktas
Bugün - 20:00
0
-
0
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 25.11.2018 - 23:00 Rotterdam Splatz
Boca Juniors