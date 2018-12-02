Bu gol nasıl yenir? Kaleciden inanılmaz hata…

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Championship mücadelesinde Birmingham City, Preston North End ile karşı karşıya geldi. İlk 45 dakikası 0-0’lık eşitlikle geçilen maçın ikinci yarısında 3 gol bulan Birmingham City net bir galibiyete imza attı.

Mücadelenin en ilginç anı ise ikinci yarının hemen başında yaşandı. 46.dakikada Birmingham’dan Maikel Kieftenbeld orta sahadan bir şut çıkardı. Oldukça etkisiz bir şekilde kaleye yönelen bu şutta Preston kalecisi Declan Rudd topu bacaklarının arasından kaçırdı. İnanılmaz bir hataya imza atan 27 yaşındaki kaleci topu ağlarında görünce büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek o gol sosyal medyada da paylaşım rekorları kırdı. İngiliz taraftarlar bu inanılmaz hata sonrası Declan Rudd’u daha önce hatalı goller yiyen Beşiktaş kalecisi Karius ile karşılaştırdı.