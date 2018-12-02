Beşiktaş’tan Galatasaraylıları kızdıran şarkı! Derbi öncesi…

Spor Toto Süper Lig 14. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray’ı konuk ederken maç öncesi stat hoparlörlerinden çalınan bir şarkı sarı kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova’ya yenilen Galatasaray’a Yung Felix’in “Loco” adlı şarkısı ile gönderme yapıldı.

Şarkıya Beşiktaşlı taraftarlar da eşlik ederken sarı kırmızılı taraftarlar ise ıslıklı protestoda bulundu.

İşte sosyal medyada dolaşan görüntü;

Galatasaray maçı öncesinde Vodafone Park’ta Yung Felix’in Loco şarkısı çalındı pic.twitter.com/W96l0YapPN — SKOR (@SozcuSkor) 2 Aralık 2018

Bu gol nasıl yenir? Kaleciden inanılmaz hata... İngiltere Championship'te Birmingham City'nin Preston North End'i 3-0 mağlup ettiği maçta inanılmaz bir an yaşandı. Preston kalecisi Declan Rudd'un yediği akıl almaz gol ağızları açık bıraktı. İlgili Haberi Oku