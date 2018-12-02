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Beşiktaş’tan Galatasaraylıları kızdıran şarkı! Derbi öncesi…
Galatasaray

Beşiktaş’tan Galatasaraylıları kızdıran şarkı! Derbi öncesi…

Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, ezeli rakibine maç öncesi statta çaldıkları "Loco" şarkısıyla Lokomotiv Moskova maçındaki yenilgiye gönderme yaptı.

2 Aralık 2018 19:29

Spor Toto Süper Lig 14. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray’ı konuk ederken maç öncesi stat hoparlörlerinden çalınan bir şarkı sarı kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova’ya yenilen Galatasaray’a Yung Felix’in “Loco” adlı şarkısı ile gönderme yapıldı.

Şarkıya Beşiktaşlı taraftarlar da eşlik ederken sarı kırmızılı taraftarlar ise ıslıklı protestoda bulundu.

İşte sosyal medyada dolaşan görüntü;

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Son güncelleme 19:35 | 2 Aralık 2018
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