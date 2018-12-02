Beşiktaş Galatasaray derbisinin çilingirleri

Sonucu merakla beklenen derbide Beşiktaş ve Galatasaray'ın en önemli iki silahı kanat oyuncuları olacak. Özellikle Ricardo Quaresma ve Henry Onyekuru takımlarının en büyük kozu olacak. Geride kalan 13 maçta 2 gol-8 asistle oynayan Quaresma, sarı-kırmızılılara karşı ilk gol ya da gollerini arayacak. Ligin asist kralı olan Quaresma, 35 şut pası ile de bir başka liderliğe sahip…
Galatasaray’ın sahaya çıkacak isimleri arasında 4 golle en skorer oyuncusu olan Henry Onyekuru, tam bir deplasman silahı. Takımının son deplasman maçı olan Kayseri sınavında iki gol birden atan Onyekuru, ağır Beşiktaş savunmasının arkasına yapacağı koşularla takımını gole taşımaya çalışacak.
SON GOL RODRIGUES’TEN
Galatasaray’ın şampiyonluğu ile sonlanan 2017-18 sezonunda TT Stadı'ndaki maçta Fernando Galatasaray’ı öne geçirdi, 2-0'lık skoru Garry Rodrigues ilan etti. Bu gol iki takım arasında oynanan derbi maçlarda atılan son gol oldu.