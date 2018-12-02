Beşiktaş Galatasaray derbisinin çilingirleri

Sonucu merakla beklenen derbide Beşiktaş ve Galatasaray'ın en önemli iki silahı kanat oyuncuları olacak. Özellikle Ricardo Quaresma ve Henry Onyekuru takımlarının en büyük kozu olacak. Geride kalan 13 maçta 2 gol-8 asistle oynayan Quaresma, sarı-kırmızılılara karşı ilk gol ya da gollerini arayacak. Ligin asist kralı olan Quaresma, 35 şut pası ile de bir başka liderliğe sahip…

Galatasaray cephesinden Beşiktaş derbisinde Fikret Orman tepkisi Tartışmalı Kulüpler Birliği açıklaması sonrası Galatasaray, Beşiktaş derbisinde ‘kerhen' temsil edilecek. Başkan Cengiz gitmeyecek, İkinci Başkan Albayrak da ‘tavır' yapacak. İlgili Haberi Oku

Galatasaray’ın sahaya çıkacak isimleri arasında 4 golle en skorer oyuncusu olan Henry Onyekuru, tam bir deplasman silahı. Takımının son deplasman maçı olan Kayseri sınavında iki gol birden atan Onyekuru, ağır Beşiktaş savunmasının arkasına yapacağı koşularla takımını gole taşımaya çalışacak.

1.1 milyar liralık derbi Beşiktaş Galatasaray Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig'deki geleceklerini belirleyecek derbiye çıkıyor. Şampiyonluk yarışından uzak kalmama adına Süper Lig'in kadro değeri en yüksek iki takımı kapışacak. Galip gelen geleceğe umutla bakacak, yenilen krize girecek. Beraberlik iki takımı da mutlu etmeyecek. İlgili Haberi Oku

SON GOL RODRIGUES’TEN

Galatasaray’ın şampiyonluğu ile sonlanan 2017-18 sezonunda TT Stadı'ndaki maçta Fernando Galatasaray’ı öne geçirdi, 2-0'lık skoru Garry Rodrigues ilan etti. Bu gol iki takım arasında oynanan derbi maçlarda atılan son gol oldu.