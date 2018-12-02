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Arjen Robben, ayrılığı resmen açıkladı
Almanya Bundesliga

Arjen Robben, ayrılığı resmen açıkladı

Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

2 Aralık 2018 17:41

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih’in tecrübeli futbolcusu Arjen Robben, sezon sonu takımdan ayrılacağını resmen açıkladı.

Alman basınına konuşan Hollandalı futbolcu, ”Bu sene Bayern Münih’te son senem. 10 harika sezon geçirdim, çok güzeldi.” sözlerini kullandı.

Almanya’da bir taraftar etkinliğine katılan Bayern Münih başkanı Uli Hoenes ise Robben’in ayrılacağını duyururken Ribery’nin de son sezonunu geçirdiğini belirtti.

Hoenes, ”Ribery ve Robben, büyük ihtimalle Bayern’deki son sezonunu geçiriyor.” şeklinde konuştu.

Ribery 2007, Robben ise 2009 yılında Bayern Münih kadrosuna katılmıştı. İki futbolcu takımları için toplam 261 gole imza attı.

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Son güncelleme 18:29 | 2 Aralık 2018
ARJEN ROBBEN bayern münih transfer
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