Arjen Robben, ayrılığı resmen açıkladı

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih’in tecrübeli futbolcusu Arjen Robben, sezon sonu takımdan ayrılacağını resmen açıkladı.

Alman basınına konuşan Hollandalı futbolcu, ”Bu sene Bayern Münih’te son senem. 10 harika sezon geçirdim, çok güzeldi.” sözlerini kullandı.

Almanya’da bir taraftar etkinliğine katılan Bayern Münih başkanı Uli Hoenes ise Robben’in ayrılacağını duyururken Ribery’nin de son sezonunu geçirdiğini belirtti.

Hoenes, ”Ribery ve Robben, büyük ihtimalle Bayern’deki son sezonunu geçiriyor.” şeklinde konuştu.

Ribery 2007, Robben ise 2009 yılında Bayern Münih kadrosuna katılmıştı. İki futbolcu takımları için toplam 261 gole imza attı.

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