Annesini kaybetti… İznini kullanmayıp Trabzonspor’u galibiyete taşıdı! Maç sonrası duygulandıran konuşma

Annesi Sabina Amissah'ın 26 Kasım Pazartesi günü geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İtalya'ya giden Caleb Ekuban, izinli olmasına ve teknik direktör Ünal Karaman'ın kendisine ‘Oynama' demesine rağmen Kayserispor mücadelesinin 21 kişilik kadrosunda yer almak istedi ve 74'üncü dakikada Olcay Şahan'ın yerine oyuna dahil oldu. Ekuban, mücadelede golsüz eşitlik sürerken 82'nci dakikada attığı gol ile Trabzonspor'a 3 puanı getirmeyi başardı. Golün ardından gözyaşlarına hakim olamayan İtalyan futbolcu, golü hayatını kaybeden annesine armağan etti. Ekuban bu fedakarlığı ile bordo mavili camia ve futbol kamuoyundan alkış topladı.

Trabzonspor`un yabancıları durdurulamıyor Trabzonspor'un ligdeki 23 golünden 17'sini, 7 ayrı yabancı futbolcusu attı. Trabzonspor'un, 14 haftada elde ettiği 22 puanın 20'sini yabancı oyuncularının gol attığı maçlarda topladı. İlgili Haberi Oku

“ANNEMİ ANCAK BÖYLE GURURLANDIRABİLİRDİM”

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Ekuban, “Çok zor bir durumdu. Annemin ölümünün ardından yapmam gerekeni yaptım. Sahaya çıkıp, bütün duyguları bir kenara bırakıp, bunu bir golle taçlandırmak zorundaydım. Annemi ancak böyle gururlandırabilirdim. Tünel ne kadar karanlık gözükürse gözüksün, Tanrı'nın bizi hep gördüğüne inanmamız gerekiyor. Tünel ne kadar karanlık olursa olsun, hep bir çıkış vardır” ifadelerini kullandı.