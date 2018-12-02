Adriano: ‘Taraftarımıza her zaman ihtiyacımız var’

Galatasaray karşısındaki galibiyete ihtiyaçları olduğunu ifade eden Adriano, “Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı, bu sezon inişli çıkışlı bir performans yapıyorduk. Bu galibiyet yeniden özgüven kazanmamız açısından çok önemliydi. Bir galibiyet aldık ve bu galibiyetle bitmeyecek. Bizim her zaman olduğu gibi sezonun geri kalanında da taraftarımıza ihtiyacımız var. Taraftarımız her zaman olduğu gibi bizi desteklesin” dedi.

Şampiyonluk yarışını da değerlendiren Adriano, “Bu galibiyet bize özgüven olarak dönecektir. Baktığımız zaman başından sonuna kadar savaştık. Takım üzerinde negatif bir hava var ve bugün bir nebze de olsa o negatif havayı pozitife döndürdük” şeklinde konuştu.

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