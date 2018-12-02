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Adem Ljajic: ‘Kalitemizi herkese gösterdik’
Beşiktaş

Adem Ljajic: ‘Kalitemizi herkese gösterdik’

Beşiktaş'ın yıldız ismi Adem Ljajic, Spor Toto Süper Lig'i 14. haftasında 1-0 kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

2 Aralık 2018 22:53

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Vodafone Park’ta oynanan ve 1-0 kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ljajic’in maç sonu yaptığı açıklamalar şöyle:

“Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Gerçekten yürekten oynadık ve ortaya büyük bir karakter koyduk. Büyük bir takım olduğumuzu bir kez daha gösterip sahada her şeyimizi verdik. Şampiyonluk için kalitemiz olduğunu herkese gösterdik. Gol galibiyeti getirdiği için daha mutluyum. İdeal pozisyonumun forvet arkası olduğunu söyleyebilirim. Bugün Güven’in arkasında oynadım, benim doğal pozisyonum orası. Gerektiğinde sol açıkta da oynayabilirim. Günden güne daha iyi oynuyorum. Türkiye’deki futbol kültürüne adapte olmak kolay değildi. Uyum sağladıkça daha iyi oynadığımı düşünüyorum.”

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Son güncelleme 22:53 | 2 Aralık 2018
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