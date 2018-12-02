Abdurrahim Albayrak: ‘Türk futbolunda yapılmış en büyük hatadır’

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 1-0 kaybettikleri Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Gelecek haftadan itibaren galibiyetlere yeniden başlamak istediklerini söyleyen Albayrak, hafta içinde Kulüpler Birliği’nden yapılan açıklamaya değinerek “Türk futbolunda yapılmış en büyük hatadır” dedi.

Öte yandan taraftara seslenen Albayrak, “Çok açıklamak da istemiyorum pek, konuştuğumuz, anlaştığımız futbolcuları kadromuza kattığımız takdirde ikinci devrede bambaşka bir Galatasaray olacak.” ifadelerini kullandı.

İşte Albayrak’ın açıklamalarından satır başları;

“İKİNCİ DEVRE BAMBAŞKA BİR GALATASARAY OLACAK”

“İki takım da iyi mücadele etti. Bütün futbolcular iyi niyetliydi. Fazla bir şey söylemek istemiyorum. İnşallah akşam televizyonlarda pozisyonları tekrar izleriz. İnşallah maça başka şeyler damga vurmaz. Beşiktaş yendi bizi, puan puana olduk. Açık ve net söylüyorum ki biz 6 puan geride bitirirsek, yapacağımız, çok açıklamak da istemiyorum pek, konuştuğumuz, anlaştığımız futbolcuları kadromuza kattığımız takdirde ikinci devrede bambaşka bir Galatasaray olacak. O zaman farklı şeyler konuşacağız. Konuşup konuşup bir şey de yapamıyoruz. Bu vesileyle dün akşam Türk Telekom Stadı’nda 41 bin kişi geldi. Onların desteği için de çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar galibiyetlere başlamak istiyoruz”

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“GALATASARAY’I KİMSE YOK SAYAMAZ”

“Bu bildiriyi bir kere isteyen kimdir onun bir açıklaması olacaktır herhalde. Galatasaray’ı kimse yok sayamaz. 41 bin kişi dünya rekoru kırıyor Galatasaray taraftarı. Bugün 41 bin kişi olan, yarın 30 milyonu geçen taraftar topluluğu olur. Camiaları germeyelim. Galatasaray’ı yok sayarak Kulüpler Birliği kararı almak Türk futbolunda yapılmış en büyük hatadır.”

“GÜZEL İZLER BIRAKMAK İSTİYORUZ”

“Bizler bugün varız yarın olmayacağız. Onun için güzel insanları birbirine küstürmeyelim, kırdırmayalım. Güzel ülkemizde güzel şeyler yaparak iz bırakmak istiyoruz. Herkes de aynı duyarlılıkta olursa ülkemize daha çok hizmet edeceğimizi canı gönülden diliyorum” Şenol Güneş, Fatih Terim`i 30 yıl sonra ilk kez mağlup etti! Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki derbi karşılaşmasını ev sahibi Beşiktaş Galatasaray karşısında 1-0 kazanırken Şenol Güneş de neredeyse tam 30 yıl sonra ilk kez Fatih Terim'in çalıştırdığı bir takımı mağlup etmeyi başardı. İlgili Haberi Oku