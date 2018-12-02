1.1 milyar liralık derbi Beşiktaş Galatasaray

2018'in son derbisinde sahne Beşiktaş ile Galatasaray'ın. Açıklama polemiği ile gerilimi artan dev mücadele Vodafone Park'ta oynanacak, 20.00'de başlayacak. İki takımın ligdeki pozisyonu açısından kritik bir derbi olacak. Beşiktaş ve Galatasaray, dün kaybeden Başakşehir ile arayı kapatıp bir anlamda şampiyonluk yarışını kızıştırmak için sahaya çıkacak. Yenilgi hatta puan kaybı, iki büyük takımın işini iyice zorlaştıracak.

Palermo 10 Euro`ya satıldı! İtalya Serie B ekibi Palermo'nun sahibi Maurizio Zamparini, 10 Euro karşılığında kulübü Londra merkezli bir şirkete sattığını duyurdu. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş’ta 5 eksik bulunuyor. Sakat Pepe, Babel, Roco ve Gökhan Töre forma giyemeyecek. Tolgay kadro dışı durumda. Gökhan Gönül ve Lens hafif sakatlıklarına rağmen oynayabilecek durumda. Galatasaray'da eksik sayısı 7. İlk yarıyı kapatan Belhanda, Sinan ve E.Akbaba'nın dışında, cezalı durumdaki Serdar, Donk, Ndiaye ve Rodrigues takımlarını yalnız bırakacak. Fatih Terim de tribünde olacak. Hasan Şaş da cezalı…

Süper Lig'in kadro değeri en yüksek iki takımının kapışmasında toplam değer 187.5 milyon Euro yani 1.1 milyar TL. Transfermarkt'ın verilerine göre kadroların en değerli ismi 15 milyon Euro'luk Galatasaraylı Badou Ndiaye. Ndiaye, cezalı olduğu için sahaya çıkacak isimler arasında 13 milyon Euro'luk Beşiktaşlı Adem Ljajic en değerli futbolcu. Bugün forma giyemeyecek oyuncuların toplam piyasa değeri ise tam 62.5 milyon Euro…

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Medel, Adriano, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Ljajic, Lens, Love

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Mariano, Feghouli, Onyekuru, Eren