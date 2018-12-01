‘VAR’ odası ve ses kayıtlarıyla ilgili iddialar doğru mu? Yusuf Namoğlu konuşmalı

Erman Toroğlu, ses kayıtlarından söz ederken Vahap Beyaz, “VAR odasında son kararı Yusuf Namoğlu mu veriyor” diye sordu. FIFA kokartlı iki eski hakemin sözlerine cevap veren çıkmadı

Galatasaray-Konya maçının bitiş düdüğü çalalı neredeyse 1 ay oldu ama tartışmaları sürüyor. İki eski hakemin iddiaları yenir yutulur cinsten değil. Nedir bunlar?

1- ERMAN TOROĞLU: 1. yardımcı hakem Mehmet Hanoğlu, Hüseyin Göçek'e ‘Hocam pozisyon çok temiz. Devam edin, oynatın' diyor. Kayıtlarda var. Hiç kimseden ses yok…

2- VAHAP BEYAZ: VAR odasında sürekli Yusuf Namoğlu'nun bulunduğu ve son kararı verdiği doğru mu? Ses yok…

Bu iddialar doğruysa TFF'nin en önemli kurulu MHK'nin güvenilirliği tartışılır hale gelir.

Bir de kulüplerin yasaklı hakemler listesi var ve net cevaplara ulaşamadık.

Mesela Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan, Bülent Yıldırım, Özgür Yankaya, Barış Şimşek ve Ali Palabıyık bazı takımların maçlarına neden atanmıyor?

Başkan Yusuf Namoğlu'nun sessizliği, şüpheleri arttırıyor.

BİR KALEMDE SİLDİLER

Türkiye Futbol Federasyonu ülkemizin en önemli sinir merkezlerinden biri… Uygulamaları ve aldıkları kararlar ile kulüpleri, yöneticileri, futbolcuları hatta sayıları milyonlarla ifade edilen taraftarları yakından etkiler.

Yani adaletli kararlar almak zorundalar. Sırf koltuklarını kollamak adına Göçek ve Özkahya'yı bir kalemde silip atamazlar. Çünkü bundan sonra benzer durumlarda başları çok daha fazla ağrıyacak.

Hakemler sahada MHK ve TFF'nin isteklerini yerine getiriyor. Konuştuğum hakemler VAR sistemini istemediklerini, bunun federasyon ve Kulüpler Birliği'nin dayatmasıyla getirildiğini söylemişti.

FIFA kokartlılar dahil 25 profesyonel hakem var. İddialar o kadar vahim ki, torpilli hakemlerin olduğu, Göçek ile Özkahya'nın yerine geçecek hakemlerin bile belirlendiği söyleniyor.

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