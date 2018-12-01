Ünvan boks maçı! Wilder Fury maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Boks severlerin yakından tanıdığı Tyson Fury Deontay Wilder ünvan maçı için birbirleri ile mücadele edecek. İki boksör, basın toplantısının ardından her unvan maçı öncesinde olduğu gibi ayağa kalkıp karşılıklı durarak birbirlerine meydan okudu. Bir süre tartışan Wilder ve Fury’nin ekibindekilerin de tartışmaya dahil olmasıyla iki boksörün buluşması gergin bir şekilde tamamlanmıştı. Boks maçı sırasında ise neler yaşanacak herkes merakla bekliyor. Tyson Fury Wilder maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TYSON FURY DEONTAY WİLDER BOKS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Boks tutkunlarının heyecanla beklediği karşılaşma için artık saatler kaldı. WBC unvan koruma maçında kozlarını paylaşacak olan Tyson Fury ve Deontay Wilder, 2 Aralık Pazar günü TSİ 07.00’da karşı karşıya gelecek. Mücadele DMAX kanalından canlı yayınlanacak.