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Ünvan boks maçı! Wilder Fury maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Boks

Ünvan boks maçı! Wilder Fury maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Boks ağır siklet unvan maçında Tyson Fury Deontay Wilder karşı karşıya geliyor. Amerikalı şampiyon Wilder ile eski dünya şampiyonu İrlandalı Tyson Fury geçtiğimiz günlerde karşı karşıya geldiği tanıtım toplantında birbirlerine meydan okumuştu. Peki kazanan boksör hangisi olacak? Bir diğer merak edilen soru ise "Tyson Fury Deontay Wilder boks maçı saat kaçta hangi kanalda" İşte, Tyson Fury Deontay Wilder maçı hakkında detaylar...

1 Aralık 2018 22:50

Boks severlerin yakından tanıdığı Tyson Fury Deontay Wilder ünvan maçı için birbirleri ile mücadele edecek. İki boksör, basın toplantısının ardından her unvan maçı öncesinde olduğu gibi ayağa kalkıp karşılıklı durarak birbirlerine meydan okudu. Bir süre tartışan Wilder ve Fury’nin ekibindekilerin de tartışmaya dahil olmasıyla iki boksörün buluşması gergin bir şekilde tamamlanmıştı. Boks maçı sırasında ise neler yaşanacak herkes merakla bekliyor. Tyson Fury Wilder maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TYSON FURY DEONTAY WİLDER BOKS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Boks tutkunlarının heyecanla beklediği karşılaşma için artık saatler kaldı. WBC unvan koruma maçında kozlarını paylaşacak olan Tyson Fury ve Deontay Wilder, 2 Aralık Pazar günü TSİ 07.00’da karşı karşıya gelecek. Mücadele DMAX kanalından canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 22:50 | 1 Aralık 2018
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