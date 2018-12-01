Türk futbolunda neler oluyor! İşte kaos ortamını yaratan iddiaların perde arkası…

Cezalar, açıklamalar vs… Yıllardır saha içi sonuçlarından çok saha dışı olaylarla anılan ve uluslararası başarıların neredeyse hayal olduğu Türk futbolunda kaos ortamı artarak devam ediyor.

Galatasaray-Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltı kararının ardından sarı-kırmızılı camianın tepkisi, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nın dinlendirilme kararı, Kulüpler Birliği Vakfı'nın (KBV) buna tepki göstermesi ve sarı-kırmızılıları hedef alan bildirinin perde arkasını “SÖZCÜ” araştırdı.

Kulislerde konuşulanlar, Haziran 2019'da yapılacak TFF seçimlerini işaret ediyor.

İşte iddialar:

KULÜPLERİ KULLANDILAR

2019'daki seçime kulüpler alet edildi. Yıldırım Demirören'e karşı en güçlü isim olan Servet Yardımcı, gövde gösterisi için aradığı fırsatı Galatasaray-Konyaspor maçındaki penaltı kararının ardından yaşanan süreçte buldu. Yardımcı, TFF ve MHK'nin hakemler hakkında verdiği karara, “Galatasaray istedi diye hakem harcanmaz” çıkışını yaparak diğer kulüplerle temasa geçti.

ÇOK KONUŞULAN FOTOĞRAF

1. Başkanvekili Yardımcı, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın organizasyonuyla, hakemler ve Galatasaray üzerinden Demirören'e ile MHK'ye gücünü gösterdi. UEFA'da da asbaşkan olan Yardımcı, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yaptığı açıklamanın üzerine Londra'da, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek'le birlikte çektirdiği fotoğraf ile ‘operasyonu' tamamladı.

ALİ DÜRÜST’TEN GERİ ADIM

TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Galatasaray-Konya maçı sonrası sarı-kırmızılı camianın da baskısıyla istifa etti. 24 saat sonra “Demirören'e güveniyorum” diyerek geri dönerken hem Galatasaraylıların hem de diğer kulüplerin tepkisini çekti. Bu gelişmelerin ardında Dürüst'e, TFF 1. Başkanvekilliği teklif edilmesinin yattığı ileri sürülüyor. Bu koltukta halen Yardımcı oturuyor

AÇIKLAMA RAHATSIZLIK YARATTI

Fikret Orman'ın organize ettiği KBV açıklaması, bazı kulüplerde sıkıntı yarattı. Anadolu kulüplerinin bazıları seçim rekabetine malzeme edildiklerini anlayarak geri adım attı, bildiriye tepki gösterdi. Söz konusu açıklamaya, KBV'de Fikret Orman'a yakın olan başkanların kulüpleri dışındakilerin resmi sitelerinde yer vermemesi dikkat çekti.

TERİM, YARDIMCI’YI İŞARET ETTİ

Art arda cezalar alan Terim, Lokomotiv maçı öncesi üstü kapalı olarak ‘taht oyunları'nı işaret etti: “Her başarısızlıkta teknik adam bedelini ödüyor. Oyuncular ödüyor. Hiç yöneticilerin bedel ödediğini görmedim. Turnuvaya katılamayanlar, turnuvayı alamayanlar (EURO 2024) bir şeyler ödemeyecek mi? Yöneticilere bir şey olmuyor. Hatta 8-10 sene kalan bile var.”