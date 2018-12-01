THY Euroleague | Barcelona Lassa 65-84 Fenerbahçe

THY Euroleague’de normal sezonun 10. haftasında Fenerbahçe, Barcelona Lassa’ya konuk oldu. Maçı baştan sona üstün götüren sarı-lacviertliler, parkeden 85-64’lük skorla galip ayrıldı ve 9. galibiyetini elde ederken CSKA Moskova ile zirve ortaklığını sürdürdü. Barça ise bu sezon 4. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermezken Kostas Sloukas’ın yokluğunda da hücumda oldukça kuvvetli gözüktü. Temsilcimizde Bobby Dixon, 16 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle geceye damga vurdu. Marko Guduric ise 13 sayı, 5 ribaund ve 4 asist kaydetti.

Ev sahibi ekipte ise Adam Hanga 16 sayı, 5 ribaund ve 2 asiste imza attı. Fenerbahçe 7 Aralık’ta oynanacak 11. hafta maçında deplasmanda Panathinaikos’a konuk olacak. THY Euroleague | Anadolu Efes 96-85 Baskonia Anadolu Efes, THY Euroleague'de normal sezonun 10. haftasında konuğu Saski Baskonia'yı 96-85'lik skorla mağlup etti ve 8. galibiyetini aldı. İlgili Haberi Oku