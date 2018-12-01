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Son dakika… Fenerbahçe’den Erwin Koeman açıklaması: ‘Bu yönde bir beyanatı olmamıştır’
Fenerbahçe

Son dakika… Fenerbahçe’den Erwin Koeman açıklaması: ‘Bu yönde bir beyanatı olmamıştır’

Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman'ın "Fenerbahçe'de 2019 yılını göremem" dediği iddiasına sarı lacivertli kulüpten açıklama geldi

1 Aralık 2018 13:09

Fenerbahçe Kulübü, teknik sorumlu Erwin Koeman’ın Hollanda basınına yaptığı iddia edilen bir açıklama hakkında bilgilendirme yazısı yayınladı.

Hollandalı çalıştırıcının “Fenerbahçe’de 2019 yılını göremem” dediği iddia edilmişti. Sarı lacivertli kulüp ise Koeman’ın böyle bir açıklaması olmadığını dile getirirken De Telegraaf’ın internet sitesinden durumu düzelttiğini belirtti.

İşte Fenerbahçe’den yapılan o açıklama;

Bugün ve dün tarihli bazı basın yayın organlarında çıkan ve Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine dayandırlan haberde Antrenörümüz Erwin Koeman'ın Fenerbahçe'de 2019 yılını göremem dediği belirtilmiştir.

Antrenörümüz Erwin Koeman'ın hiçbir gazeteye bu yönde bir beyanatı olmamıştır. De Telegraaf gazetesi internet sitesinde dün ilgili haber içeriğinde düzeltme yapılmasına rağmen bugün haberin aynı içerik ile halen kamuoyuna sunulduğu görülmektedir.

Konuyu kamuoyunun dikkatine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

AÇIKLAMANIN BİR BÖLÜMÜ GÜNCELLENDİ

De Telegraaf Gazetesi, Koeman’ın açıklamalarının bir bölümünü güncelledi ancak açıklamalarının içerisinde “Yılın sonuna kadar burada kalacağımı düşünmüyorum. 7 maç daha var bir hafta da olabilir, bir gün de olabilir” ifadeleri kaldı.

Koeman’ın açıklamalarına eklenen bölüm ise şu şekilde: “Ne kadar sürerse sürsün, elimden geleni yapacağım. Bu benim görevim. Ayrıca, bu benim işim. Şu anda, çocukları yüzüstü bırakmayacağım. Gerçekten, çok büyük bir mücadele veriyorlar. Hepimiz aynı gemideyiz.”

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Son güncelleme 14:12 | 1 Aralık 2018
Erwin Koeman Fenerbahçe
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