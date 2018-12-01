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Palermo 10 Euro’ya satıldı!
Dünyadan Futbol

Palermo 10 Euro’ya satıldı!

İtalya Serie B ekibi Palermo'nun sahibi Maurizio Zamparini, 10 Euro karşılığında kulübü Londra merkezli bir şirkete sattığını duyurdu.

1 Aralık 2018 20:13

İtalya Serie B ekiplerinden Palermo, 10 avro karşılığında merkezi Londra’da bulunan Mepal şirketine satıldı. Palermo’nun internet sitesine yazdığı mektupla taraftarlara seslenen kulüp sahibi Maurizio Zamparini, 10 avroluk sembolik bir fiyat karşılığında tüm hisselerini Londra merkezli Mepal şirketine sattığını duyurdu.

Kulübün menfaatleri için söz konusu satış işleminin gerçekleştiğini vurgulayan 77 yaşındaki iş adamı, söz konusu şirketin, 22,8 milyon avroya ulaşan borçları ödemeyi taahhüt ettiğini, yeni stat ve antrenman tesisi yapımı için hazırlıklara başlayacağını duyurdu.

Palermo’yu 2002’de satın alan Maurizio Zamparini, 30 yıllık aranın ardından 2004-05 sezonunda kulübü Serie A’ya taşımıştı. Edinson Cavani, Paulo Dybala ve Javier Pastore gibi yıldız oyuncuların bir dönem formasını giydiği Palermo, Serie B’de 13 hafta sonunda 26 puanla lider konumda bulunuyor. 30 Kasım 2018 Hafta sonu büyük heyecan! 3 ülkede 3 büyük derbi... Avrupa futbolunda bu hafta sonu muhteşem maçlar oynanacak. Londra, Liverpool ve İstanbul'da 3 derbi oynanacak. Cengiz Ünder'li Roma sahasında İnter ile kozlarını paylaşacak... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:13 | 1 Aralık 2018
italya serie b Palermo
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