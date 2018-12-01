MAÇ SONUCU | Boluspor 2-3 Adana Demirspor | Spor Toto 1. Lig 14. hafta

Spor Toto 1. Lig 14. hafta mücadelesinde Boluspor’a konuk olan Adana Demirspor, zorlu deplasmandan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı ve zirveyle arasındaki puan farkının açılmaması konusunda kritik bir galibiyet aldı.
Maçın henüz 9. dakikasında Orhan Taşdelen’in golüyle 1-0 öne geçen Adana Demirspor, 35. dakikasında Orkan Çınar ile skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Adanaspor, 52’de Guido Koçer ile farkı 1’e indirirken 72’de Bentley’in golü ile 2-2’lik beraberliği sağladı.
Ancak konuk ekip Adana Demirspor 83. dakikada Mickael Pote’nin golüyle yeniden öne geçti ve mücadeleyi 3-2 kazandı.
Öte yandan Adan Demirspor’da Djemoussa Traore son anlarda üst üste iki sarı kart görünce kırmızı kartla oyundan atıldı.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 23 yaparken Boluspor 26 puanda kaldı.