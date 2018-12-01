MAÇ SONUCU | Antalyaspor 1-0 Göztepe

Spor Toto Süper Lig’de 14. haftanın zirveyi yakından ilgilendiren kritik mücadelesinde Antalyaspor, Göztepe’yi konuk etti. Ligin flaş ekibi Antalyaspor, zorlu maçta rakibini 1-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı ve zirve takibini sürdürdü.

Antalyaspor’a galibiyeti getiren golü 20’de Serdar Özkan kaydetti. Bu sonuçla Bülent Korkmaz’ın öğrencileri puanını 23’e yükselterek maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Konuk ekip Göztepe ise 18 puanla maç fazlasıyla 10. sırada kaldı.

İki hafta aradan sonra yeniden galibiyete uzanan Antalyaspor gelecek hafta Bursaspor’a konuk olacak. Üst üste üçüncü kez mağlup olan Göztepe ise 15. haftada Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek. MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 0-1 Sivasspor | Süper Lig 14. hafta Spor Toto Süper Lig 14. haftasında lider Medipol Başakşehir'e konuk olan Sivasspor, zorlu deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Şubat ayından beri evinde oynadığı maçları kaybetmeyen rakibine ağır bir darbe vurmuş oldu. İlgili Haberi Oku