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MAÇ SONUCU | Altay 1-2 Altınordu | Spor Toto 1. Lig
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Altay 1-2 Altınordu | Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig 14. haftasında Altay'a konuk olan Altınordu, zorlu deplasmandan 2-1 galip ayrıldı ve İzmir derbisinde gülen taraf oldu.

1 Aralık 2018 15:33

Spor Toto 1. Lig 14. haftasında oynanan İzmir derbisinde, Altay deplasmanına giden Altınordu 2-1’lik galibiyeti elde etmeyi bildi.

Maçın ilk yarısının son anlarında golü bulan konuk ekip Altınordu, Muhammed Mert ile 1-0’lık üstünlüğü sağlarken, 52. dakikada penaltı kazanan ev sahibi Altay ise Marco Paixao ile skoru 1-1’e getirdi.

Ancak maçın 80. dakikasında Kerim Alıcı’nın golüyle 2-1’lik üstünlüğü sağlayan Altınordu, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Altınordu puanını 21 yaparken Altay 16 puanda kaldı. Altınordu gelecek hafta sahasında Adanaspor’u ağırlarken Altya deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak.

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Son güncelleme 15:36 | 1 Aralık 2018
altay altınordu
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