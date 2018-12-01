Ligde dev derbi! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’de heyecan 14. hafta maçları ile devam ediyor. Bu sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan iki takım, Beşiktaş Galatasaray Vodafone Park’ta karşı karşıya geliyor. İki takımda çok sayıda eksiklik bulunuyor. Beşiktaş’ta Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Roco, Babel, Gökhan Töre ve Quaresma’nın sakatlıkları bulunuyor. Galatasaray’da ise Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Belhanda sakatlıkları, Serdar Aziz, Rodrigues, Ndiaye ve Donk ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele sadece iki takımın taraftarları tarafından değil diğer takım taraftarları tarafından da heyecanla bekliyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbi maçı saat kaçta, ne zaman?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İki ezeli rakibin oynayacağı karşılaşma 2 Aralık Pazar günü oynanacak. BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran, Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Koray Gençerler olacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Necip Uysal, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Vagner Love (Güven Yalçın)

Galatasaray: Fernando Muslera, Martin Linnes, Ozan Kabak, Maicon Roque, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Selçuk İnan, Mariano Filho, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Eren Derdiyok

GALATASARAY’DA 7 EKSİK

Galatasaray’da ise Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Belhanda sakatlıkları, Serdar Aziz, Rodrigues, Ndiaye ve Donk ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig'de bu hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde iki takımın teknik adamları 15. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda Terim'in Güneş’e karşı 7'ye 1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Önemli bir müsabakaya çıkacak iki takımda teknik direktörler deneyimleri ile ön planda olacak. Fatih Terim ve Şenol Güneş Türk futbolunda önemli başarılara imza atmış iki isim olarak da dikkat çekiyor.