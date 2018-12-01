MAÇ ÖZETİ: Kayserispor Trabzonspor özet izle! Trabzonspor için son 10 dakika yetti

Süper Lig’de 14. hafta Kayserispor Trabzonspor maçı ile devam etti. Mücadele seviyesinin üst düzey olduğu karşılamanın ilk yarısında Trabzonspor’un iki topu direkten dönerken karşılaşmanın gol perde 82. dakikada Ekuban’ın attığı gol ile açıldı. Geçtiğimiz hafta annesini kaybede Ekuban üç puanı getiren golün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Maçın uzatma dakikalarında 90+8’de sahneye bu kez Vahid Amiri çıktı ve durumu 2-0 yaparak maçın skorunu belirldi. Mücadeleyi kaçıran futbol severler için Kayserispor Trabzonspor özeti…

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR ÖZETİ İZLE!

EKUBAN CENAZESİ OLMASINA RAĞMEN MAÇA GELDİ

3 gün önce annesini kaybeden Ekuban, memleketine annesini defnetmeye gitmişti. Ünal hocaya kulüp tercümanı tarafından haber yollayan Ekuban, Kayseri kadrosunda olmak istiyorum beni de alın dedi. 1 hafta izin verilen Ekuban 3 gün sonra Kayseri maçının kadrosuna böylece dahil oldu.

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR İLK 11

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Levent, Mensah, Şamil, Chery, Varela, Deniz Türüç, Umut

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Toure, Hüseyin, Novak, Sosa, Olcay, Yusuf, Abdülkadir, Nwakaeme, Rodallega