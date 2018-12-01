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MAÇ ÖZETİ: Kayserispor Trabzonspor özet izle! Trabzonspor için son 10 dakika yetti
Trabzonspor

MAÇ ÖZETİ: Kayserispor Trabzonspor özet izle! Trabzonspor için son 10 dakika yetti

Kayserispor Trabzonspor özeti! Trabzonspor Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenmeyi başardı. Trabzonspor'un golünü hafta içinde annesi hayatını kaybeden Ekuban attı. Golden sonra gözyaşlarını tutamayan Ekuban Trabzonspor'a üç puanı kazandıran isimlerden biri oldu. Maçın uzatma dakikalarında Vahid Amiri gol ile maçın skorunu belirledi. İşte, Kayserispor Trabzonspor maçı özeti...

1 Aralık 2018 21:03

Süper Lig’de 14. hafta Kayserispor Trabzonspor maçı ile devam etti. Mücadele seviyesinin üst düzey olduğu karşılamanın ilk yarısında Trabzonspor’un iki topu direkten dönerken karşılaşmanın gol perde 82. dakikada Ekuban’ın attığı gol ile açıldı. Geçtiğimiz hafta annesini kaybede Ekuban üç puanı getiren golün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Maçın uzatma dakikalarında 90+8’de  sahneye bu kez Vahid Amiri çıktı ve durumu 2-0 yaparak maçın skorunu belirldi. Mücadeleyi kaçıran futbol severler için Kayserispor Trabzonspor özeti…

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR ÖZETİ İZLE!

EKUBAN CENAZESİ OLMASINA RAĞMEN MAÇA GELDİ

3 gün önce annesini kaybeden Ekuban, memleketine annesini defnetmeye gitmişti. Ünal hocaya kulüp tercümanı tarafından haber yollayan Ekuban, Kayseri kadrosunda olmak istiyorum beni de alın dedi. 1 hafta izin verilen Ekuban 3 gün sonra Kayseri maçının kadrosuna böylece dahil oldu.

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR İLK 11

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Levent, Mensah, Şamil, Chery, Varela, Deniz Türüç, Umut

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Toure, Hüseyin, Novak, Sosa, Olcay, Yusuf, Abdülkadir, Nwakaeme, Rodallega

Son güncelleme 21:48 | 1 Aralık 2018
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