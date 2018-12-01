CANLI | Kayserispor Trabzonspor maçı (Muhtemel 11’ler)

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında kritik karşılaşmada Kayserispor ile Trabzonspor, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda bir araya geliyor. Geçen hafta konuğu Fenerbahçe karşısında flaş bir galibiyet alan Trabzonspor, üst üste üç haftadır mağlup olan ve sıkıntılı bir süreçten geçen Kayserispor’a konuk oluyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Konuk ekip Trabzonspor, kazanarak zirveye yaklaşmak istiyor. Ev sahibi Kayserispor ise üç puana uzanıp küme düşme hattından kurtulup nefes almanın peşinde. Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak’ın kadro dışı bırakıldığı bordo-mavili takımda, cezalı Ogenyi Onazi ve sakatlığı bulunan Juraj Kucka kadroda yer alamıyor. Aynı zamanda annesinin vefatı nedeniyle İtalya’ya giden Caleb Ekuban da maçta görev yapamıyor. Ev sahibinde ise sakatlığı bulunan Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber ve Rajko Rotman karşılaşmada forma giyemiyor. Atila Turan ise bu mücadelede cezalı.

KAYSERİSPOR – TRABZONSPOR

STAT: Kadir Has

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

KAYSERİSPOR: Lung, Levent, Sapunaru, Kucher, Atila, Chery, Şamil, Varela, Mensah, Bilal, Umut.

TEKNİK DİREKTÖR: Ertuğrul Sağlam

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Toure, Hüseyin, Novak, Sosa, Yusuf, Olcay, Abdülkadir, Nwakaeme, Rodallega.

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman Trabzonspor yönetimi ibra edildi! İlgili Haberi Oku