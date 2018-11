İsmail Kartal: ‘Taraftarlar arasındaki çekişme doğru değil’

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşmaya 1 puan hedefleyerek çıktıklarını belirterek, “Rize'ye bugün 6-7 oyuncumuzdan eksik ve yoksun geldik. Sonuçta bugün buradan en az 1 puan almayı hedefliyorduk. Oyuncularımın hepsi taktiksel olarak verdiğim görevleri yerine getirdiler. Hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. İki taraftarın birbirleriyle çekişmesiyle ortam gerildi. Rizespor o ara tempo yaptı. Biz de biraz geriye yaslanmak zorunda kaldık. Çok güzel bir gol attılar. Ardından bir penaltı kazandılar. Penaltıyı bugün Türkiye Süper Lig'inde kendisine ilk kez şans verdiğim, çok güvendiğim ve Türk futboluna armağan edeceğimizi düştüğüm Altay kurtararak takıma büyük moral ve güven verdi. Oyun içerisindeki davranışlarıyla da takıma güven verdi. Onu da ayrıca tebrik ediyorum” dedi.

“Taraftarın yaptığı doğru değil”

Karşılaşmanın 61. dakikasında Ankaragücü taraftarlarının “Bize her yer Trabzon” ve “Rizespor kümeye” diye bağırmasını doğru bulmadığını dile getiren İsmail Kartal, “Taraftarlar arasında bir gerilim yaşandı. Bunlara gerek yok. Biz futbolun güzelliklerini konuşalım. Futbolcular mücadelelerini versinler. Ankaragücü ile Rizespor birbirlerine çok uzak camialar değil. Taraftarın yaptığı doğru değil. Ankara'ya gidince başkan ile görüşeceğim ve bunun düzeltilmesi gerekiyor. Her iki takım sahada centilmence mücadelemizi yapalım, yenersin yenilirsin. Sonuçta hepimiz Türk futboluna hizmet ediyoruz. Ortamların gerilmesi güzel değil. Rize'nin durumu da şu anda sıkıntılı. Kritik bir durumdan geçiyorlar. Her ne kadar bugün biz 20 puana ulaşsak da, bizim de kendimize göre sıkıntılarımız var. Buna rağmen mücadele ediyoruz, bunlara gerek yok. Taraftarlarımızın adına da Rizespor taraftarına inşallah böyle bir şey olmaz. Güzel birlikteliklerle, kardeş olarak maçları izlesinler” ifadelerini kullandı. MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-1 MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta heyecanı Çaykur Rizespor MKE Ankaragücü maçı ile başladı. İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken 80. dakikada Çaykur Rizespor'dan Boldrin'in penaltısını kurtaran 1998 doğumlu kaleci Altay Bayındır geceye damga vurdu. İlgili Haberi Oku