Hakan Keleş: ‘Beşiktaş maçının tesadüf olmadığını gösterdik’

Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor’da teknik direktör Hakan Keleş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yönetimi mahcup etmediği için mutlu olduğunu belirterek sözlerine başlayan Hakan Keleş, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Beşiktaş maçının tesadüf olmadığını göstermiş olduk. Başakşehir iyi bir takım. İçeride yenmek zaten zor. Taktik disipline uyduk, geçiş oyununu iyi oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Sonlara doğru bir baskı yedik ama olabilecek şeyler. İçeride iki tane maçımız var. Onları kazandığımız zaman hedeflediğimiz yere geleceğimizi düşünüyorum. Hedefimiz geçen sene yakaladığımız 7’nciliğin üzerine çıkabilmek” ifadelerini kullandı.

“ZOR, KOLAY DEĞİL, ÇOK EMEK GEREKTİRİYOR”

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’i deplasmanda mağlup etmelerini değerlendiren Keleş, “Mutluyuz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Zor, kolay değil. Çok emek gerektiriyor. Önümüzde Galatasaray maçı var, ona odaklanacağız” dedi. Son olarak Demir Grup Sivasspor yönetiminin genç hocalara fırsat tanıması ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Hakan Keleş, “İnşallah örnek olurlar, bizim yönetimimiz böyle bir karar aldı. Onlara teşekkür ediyorum, ben de onları mahcup etmemek için elimden geleni yapıyorum” diyerek sözlerini noktaladı. MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 0-1 Sivasspor | Süper Lig 14. hafta Spor Toto Süper Lig 14. haftasında lider Medipol Başakşehir'e konuk olan Sivasspor, zorlu deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Şubat ayından beri evinde oynadığı maçları kaybetmeyen rakibine ağır bir darbe vurmuş oldu. İlgili Haberi Oku