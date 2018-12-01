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GS TV nasıl izlenir? GS TV frekans ayarları…
Galatasaray

GS TV nasıl izlenir? GS TV frekans ayarları…

Fatih Terim'in Beşiktaş maçı öncesinde Galatasaray taraftarının Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak açık antrenmana davet etmesinin ardından gözler taraftarın akın etmesi beklenen antrenmana döndü. Antrenmanı canlı izlemek isteyen taraftarlar "GS TV nasıl izlenir" sorusuna yanıt arıyor. İşte, GS TV izleme yolları ve GS TV frekans ayarları...

1 Aralık 2018 17:57

Beşiktaş ile yarın oynanacak derbi öncesinde Fatih Terim’in çağrısı ile Türk Telekom’da taraftara açık antrenman gerçekleştirecek Galatasaray’da stadın tüm tribünlerinin dolması bekleniyor. Galatasaray antrenmanı hangi kanalda sorusuna cevap ararken, Taraftara açık Galatasaray antrenmanı GS TV'de yayınlanacağı açıklandı. Peki, GS TV nasıl izlenir? İşte, GS TV izleme yolları…

GS TV FREKANS BİLGİLERİ

GS TV'nin Türksat uydusundaki frekans bilgileri 11676 V 24444 Türksat 42E şeklindedir.

Türksat 11676 V 24444 3/4 Digiturk: 75. kanal Eutelsat 7A / 7B 11554 H 30000 5/6

30 Kasım 2018 Fatih Terim`den Galatasaray taraftarına çağrı! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı taraftarı yarın Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak açık antrenmana davet etti. İlgili Haberi Oku

GS TV'NİN İZLENEBİLECEĞİ DİĞER YOLLAR

Galatasaray.com'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Son güncelleme 17:57 | 1 Aralık 2018
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