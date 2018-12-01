GS TV nasıl izlenir? GS TV frekans ayarları…

Beşiktaş ile yarın oynanacak derbi öncesinde Fatih Terim’in çağrısı ile Türk Telekom’da taraftara açık antrenman gerçekleştirecek Galatasaray’da stadın tüm tribünlerinin dolması bekleniyor. Galatasaray antrenmanı hangi kanalda sorusuna cevap ararken, Taraftara açık Galatasaray antrenmanı GS TV'de yayınlanacağı açıklandı. Peki, GS TV nasıl izlenir? İşte, GS TV izleme yolları…

GS TV FREKANS BİLGİLERİ

GS TV'nin Türksat uydusundaki frekans bilgileri 11676 V 24444 Türksat 42E şeklindedir.

Türksat 11676 V 24444 3/4 Digiturk: 75. kanal Eutelsat 7A / 7B 11554 H 30000 5/6

Fatih Terim`den Galatasaray taraftarına çağrı! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı taraftarı yarın Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak açık antrenmana davet etti. İlgili Haberi Oku

GS TV'NİN İZLENEBİLECEĞİ DİĞER YOLLAR

Galatasaray.com'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.