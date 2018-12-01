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Enes Ünal’ın golü Real Valladolid’e yetmedi
İspanya La Liga

Enes Ünal’ın golü Real Valladolid’e yetmedi

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Leganes'i ağırlayan Real Valladolid, Enes Ünal'ın gol attığı maçı 4-2 kaybetti.

1 Aralık 2018 21:40

İspanya La Liga’da Real Valladolid, konuk ettiği Leganes’e 4-2 mağlup oldu. La Liga’nın 14. hafta mücadelesinde Real Valladolid, Jose Zorrilla Stadı’nda Leganes’i ağırladı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren konuk ekip Leganes, 11. dakikada Dimitrios Siovas, 42. dakikada Oscar Rodriguez, 66. ve 75. dakikalarda Guido Carrillo’nun golleriyle mücadeleden 4-2 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini, 50. dakikada Toni Villa ve 90 3’üncü dakikada milli futbolcu Enes Ünal kaydetti.

Bu sonuçla puanını 16’ya çıkaran Leganes, 15’inci sıraya yükselirken, 17 puanda kalan Real Valladolid ise 14’üncü sıraya geriledi. 01 Aralık 2018 David Villa yeni takımı duyurdu İspanyol futbolcu, Andres Iniesta ve Lukas Podolski'nin de formasını giydiği Vissel Kobe'ye gideceğini duyurdu İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:40 | 1 Aralık 2018
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