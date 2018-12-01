Ligde kritik randevu! Kayserispor Trabzonspor canlı izle! Canlı yayın…

Fenerbahçe galibiyet ile yeniden çıkışa geçen Trabzonspor, Süper Lig 14. haftada son haftalarda istediği sonuçları alamayan Kayserispor’a konuk oluyor. Süper Lig’de çıktığı son 3 maçı kaybeden ve kötü günler geçiren Kayserispor Trabzonspor maçını çıkış maçı olarak görüyor. Kayserispor Trabzonspor canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR İLK 11

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Levent, Mensah, Şamil, Chery, Varela, Deniz Türüç, Umut

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Toure, Hüseyin, Novak, Sosa, Olcay, Yusuf, Abdülkadir, Nwakaeme, Rodallega

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TRABZONSPOR KAYSERİSPOR 43. KEZ KARŞI KARŞIYA

Trabzonspor ile Kayserispor, Kayseri'de yapacakları maçla ligde 43. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 42 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-7 üstünlüğü bulunurken, 10 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 74 gol gönderirken kalesinde 42 gol gördü. Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 21 maçta ise 9 galibiyet, 6 mağlubiyet, 6 beraberlik yaşadı. Karadeniz ekibi, Kayseri'de son 4 sezonda oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken gol yemedi.

İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyetleri Trabzonspor, 1994-1995 sezonunda 5-2, 2008-2009 sezonunda 4-1'lik sonuçla elde etti. Taraflar arasındaki en gollü maç ise 1997-1998 sezonunda Kayseri'de bordo-mavili takımın 6-5 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma oldu.