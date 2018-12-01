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CANLI YAYIN: Fiorentina Juventus maçı canlı izle! Ronaldo’lu Juve Fiorentina karşısında…
İtalya Serie A

CANLI YAYIN: Fiorentina Juventus maçı canlı izle! Ronaldo’lu Juve Fiorentina karşısında…

İtalya Ligi Serie A'nın 14. haftasında zorlu bir karşılaşma futbol severlerle buluşuyor. Ligde yoluna yenilgisiz devam eden Juventus Fiorentina'ya konuk oluyor. Ronaldo transferi ile gücüne güç katan Juventus Fiorentina karşında üç puanı hanesine yazdırarak yoluna yenilgisiz devam etmek istiyor. Fiorentina Juventus canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

1 Aralık 2018 19:12

Cristiano Ronaldo transfer ile adından sıkça söz ettiren ve ligde de henüz yenilgi yüzü görmeden devam eden Juventus Serie A 14. haftasında ligde şu an 10. sırada yer alan Fiorentina’ya konuk oluyor. Ligde 13 haftada aldığı aldığı 12 galibiyet ile liderlik koltuğuna oturan Juventus’u yenerek büyük bir sürprize imza atmak isteyen Fiorentina ise ligde 10. sırada yer alıyor. Fiorentina Juventus maçı hangi kanalda? İşte, Fiorentina Juventus detayları ve canlı yayın bağlantısı…

FİORENTİNA JUVENTUS CANLI İZLE

FİORENTİNA JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İtalya Ligi 14. haftasında oynanacak Fiorentina Juventus maçı canlı olarak saat 20:00’de beIN Sports 2’den yayınalanacak.

Son güncelleme 19:12 | 1 Aralık 2018
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