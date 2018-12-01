‘Beşiktaş-Galatasaray derbisini kaybeden, sezonu kaybeder’

Spor Toto Süper Lig 14. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesinde yayıncı kuruluşta derbiye dair önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Yorumcular Önder Özen ve Erman Özgür zorlu mücadeleyi değerlendirirken, iki isim de sakat ve cezalı oyuncuların fazla olmasına dikkat çekti.

İşte yapılan yorumlar;

ÖNDER ÖZEN: “MAÇI KAYBEDEN SEZONU KAYBEDER”

“Her iki takım açısından da zorlu bir dönemdeki buluşma olacak. Beşiktaş’ın çok az dinlenme şansı var. İki maç arasının kısa olduğu periyotlarda tıbbi olarak engel kalmaz. Kanda yorgunluk maddesi uzaklaştırılabilir ama yorgunluğunda tamamen geçtiği anlamına gelmez. Adelede yaratılan hassasiyet olacaktır. Beşiktaş bunun sıkıntısını yaşayacaktır kesinlikle”

Beşiktaş`ın Galatasaray derbisindeki muhtemel 11`i ve detaylar... Siyah-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Sakatlıkları bulunan Pepe, Babel ve Roco, derbide oynayamayacak İlgili Haberi Oku

“Beşiktaş’ta da eksikler var. Galatasaray çok daha sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Hem arka arkaya aldığı kötü sonuçlar var. Ligde ve Avrupa’da işler yolunda gitmiyor. Kadroda da çok sayıda eksik var. Kulübede göreceği oyuncu yok. Bu arada Fatih hoca da kulübede yok. Yardımcısı Hasan Şaş da yok. Ama bu tip buluşmalar o sıkıntılı büyüklere bir bahar havası getirebilir bir anda”

“Süper bir futbol gösterisi olur mu? Avrupa dönüşü yorgunluklarla olmayacak belki ama dramatik yapısı sağlam bir maç izleyeceğiz. Eğer maç berabere bitmez, kaybeden olursa, sadece maçı değil sezonu da kaybedebilir”

ERMAN ÖZGÜR: “BEKLENTİ BÜYÜK DEĞİL”

“Çok daha büyük beklentiyle oynanan derbilerden vasat futbollar çıktı. Bu sefer beklenti o kadar büyük değil. Çünkü iki takımın da bir önceki maçları size bir fikir vermiyor. Oyuncuların oturmuş bir düzenleri, kadro istikrarları yok. Terim’in kenarda olmayışı Galatasaraylı oyuncular için büyük handikap.”

Beşiktaş`ın Galatasaray derbisindeki muhtemel 11`i ve detaylar... Siyah-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Sakatlıkları bulunan Pepe, Babel ve Roco, derbide oynayamayacak İlgili Haberi Oku