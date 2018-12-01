Beşiktaş derbisine 1 gün kala Galatasaray’da büyük heyecan! 50 bin kişi…

Mesut YILDIRIM / Galatasaray, yarın Beşiktaş'la oynayacağı derbi öncesi taraftarıyla kenetlenecek.

Ligde liderin 6 puan gerisine düşen, sakat ve cezalı futbolcularının çokluğundan dolayı sıkıntılı, son maçlardaki hakem hataları nedeniyle stresli bir süreçten geçen sarı-kırmızılı ekip, bugün Türk Telekom'da taraftara açık antrenman yapacak.

Taraftar grubu ultrAslan'ın isteği ile gerçekleştirilecek ve saat 19.05'te başlayacak idmana 50 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Sarı kırmızılı futbolcular, sosyal medyadan taraftarları antrenmanı takibe çağırdı.

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İdmanı kombine kart sahipleri, GS Store'dan 19.05 liralık alışveriş yapanlar ile müze ve stat turu bileti alan taraftarlar takip edebilecek.

Cimbom geçen sezon Fenerbahçe deplasmanı öncesinde de taraftara açık antrenman yapmış ve yaklaşık 30 bin futbolseverin önünde çalışmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Boca Juniors'a ait, 50 bin kişinin izlediği antrenman rekorunu kurmaya çalışacak.

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