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Annesini kaybetti, iznini kullanmayıp Trabzonspor’u galibiyete taşıdı! Alkışlar Caleb Ekuban’a…
Trabzonspor

Annesini kaybetti, iznini kullanmayıp Trabzonspor’u galibiyete taşıdı! Alkışlar Caleb Ekuban’a…

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'u 2-0'lık skorla mağlup ederken, karşılaşmada gol perdesini açan Caleb Ekuban'ın fedakarlığı alkış topladı.

1 Aralık 2018 22:56

Annesi Sabina Amissah’ın 26 Kasım Pazartesi günü geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İtalya’ya giden Caleb Ekuban, izinli olmasına ve teknik direktör Ünal Karaman’ın kendisine ‘Oynama’ demesine rağmen Kayserispor mücadelesinin 21 kişilik kadrosunda yer almak istedi ve 74’üncü dakikada Olcay Şahan’ın yerine oyuna dahil oldu. Ekuban, mücadelede golsüz eşitlik sürerken 82’nci dakikada attığı gol ile Trabzonspor’a 3 puanı getirmeyi başardı. Golün ardından gözyaşlarına hakim olamayan İtalyan futbolcu, golü hayatını kaybeden annesine armağan etti. Ekuban bu fedakarlığı ile bordo mavili camia ve futbol kamuoyundan alkış topladı.

“YAPMAM GEREKENİ YAPTIM, ANNEMİ ANCAK BÖYLE GURURLANDIRABİLİRDİM”

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Ekuban, “Çok zor bir durumdu. Annemin ölümünün ardından yapmam gerekeni yaptım. Sahaya çıkıp, bütün duyguları bir kenara bırakıp, bunu bir golle taçlandırmak zorundaydım. Annemi ancak böyle gururlandırabilirdim. Tünel ne kadar karanlık gözükürse gözüksün, Tanrı’nın bizi hep gördüğüne inanmamız gerekiyor. Tünel ne kadar karanlık olursa olsun, hep bir çıkış vardır” ifadelerini kullandı. 01 Aralık 2018 MAÇ SONUCU | Kayserispor 0-2 Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında heyecan Kayserispor Trabzonspor maçı ile devam etti. Fenerbahçe galibiyetinin ardından seri yakalayarak zirveye yaklaşmak isteyen Trabzonspor, deplasmanda 2-0'lık skorla galip geldi. 83'te Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren gol Caleb Ekuban'dan geldi. Hafta içinde annesini kaybeden Ekuban, golden sonra gözyaşlarına boğuldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:56 | 1 Aralık 2018
Caleb Ekuban kayserispor spor toto süper lig trabzonspor
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