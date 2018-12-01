SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İşte AKP’nin MHP’ye ‘jest’ yaptığı iller
Altınordu’dan Fenerbahçe’ye ‘scout’ transferi!
Fenerbahçe

Altınordu’dan Fenerbahçe’ye ‘scout’ transferi!

Fenerbahçe Kulübü'nün, yaklaşık 6 yıldır Altınordu'da scout olarak görev yapan Serhat Bekmezci ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

1 Aralık 2018 14:28

Sezon başında Altınordu’dan Barış Alcı ve Berke Özer’i kadrosuna katan Fenerbahçe, İzmir ekibinden bir transfer daha yaptı.

TRT Spor’un haberine göre; Fenerbahçe, Altınordu'da 6 yıl görev yapan şef “Scout” (Oyuncu izleme şefi) Serhat Pekmezci ile anlaşma sağladı.

Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Serhat Bekmezci Altınordu’da yıldızları keşfeden kadronun başında bulunuyordu.

Sarı lacivertli kulüp sezon başında Altınordu’da forma giyen genç yetenekler Barış Alıcı ve Berke Özer’i transfer etmişti.

01 Aralık 2018 Son dakika... Fenerbahçe`den Erwin Koeman açıklaması: `Bu yönde bir beyanatı olmamıştır` İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:45 | 1 Aralık 2018
altınordu Fenerbahçe Serhat Pekmezci
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Bugün - 16:00
1
-
0
Göztepe S.K.
Istanbul Basaksehir
Bugün - 16:00
0
-
1
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 25.11.2018 - 23:00 Rotterdam Splatz
Boca Juniors