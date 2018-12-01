Altınordu’dan Fenerbahçe’ye ‘scout’ transferi!

Sezon başında Altınordu’dan Barış Alcı ve Berke Özer’i kadrosuna katan Fenerbahçe, İzmir ekibinden bir transfer daha yaptı.

TRT Spor’un haberine göre; Fenerbahçe, Altınordu'da 6 yıl görev yapan şef “Scout” (Oyuncu izleme şefi) Serhat Pekmezci ile anlaşma sağladı.

Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Serhat Bekmezci Altınordu’da yıldızları keşfeden kadronun başında bulunuyordu.

Sarı lacivertli kulüp sezon başında Altınordu’da forma giyen genç yetenekler Barış Alıcı ve Berke Özer’i transfer etmişti.

Son dakika... Fenerbahçe`den Erwin Koeman açıklaması: `Bu yönde bir beyanatı olmamıştır` İlgili Haberi Oku