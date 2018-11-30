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UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın oyuncusu Jeremain Lens!
Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın oyuncusu Jeremain Lens!

Sarpsborg deplasmanında skoru 2-0'dan 3-2'ye getirerek üç puana uzanan Beşiktaş'ta galibiyetin mimarı Jeremain Lens, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

30 Kasım 2018 17:46

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. maç günü geride kalırken haftanın oyuncusu oylaması da sona erdi. Beşiktaş’ın Sarpsborg deplasmanında 2-0’dan muhteşem bir geri dönüşe imza atıp 3-2 kazandığı maçta gecenin kahramanı olan ve UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın 11’inde yer alan Jeremain Lens, haftanın oyuncusu seçildi.

Maçta iki çok şık gole imza atan ve bir de asist yaparak takımını sırtlayan Lens, oylamada Milan’dan Hakan Çalhanoğlu, Chelsea’den Olivier Giroud ve Sporting’den Bruno Fernandes’i geride bıraktı. Lens’in bu sezon çıktığı 17 resmi karşılaşmada 5 gol ve 6 asisti bulunuyor.

Skoru 3-2’ye getiren golü attıktan sonra sakatlanarak oyundan çıkan Lens’in pazar akşamı Beşiktaş’ın Galatasaray’ı konuk edeceği derbide oynayıp oynayamayacağı merak konusu. 30 Kasım 2018 Beşiktaş`tan tarihi geri dönüş! 17 yıl sonra ilk kez... Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u 2-0'dan gelerek 3-2 yenmesi, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki geri dönüşleri akıllara getirdi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:54 | 30 Kasım 2018
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