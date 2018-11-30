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Trabzonspor, Kayseri’ye gitti
Trabzonspor

Trabzonspor, Kayseri’ye gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacağı karşılaşma için bu kente gitti.

30 Kasım 2018 14:51

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı’ndan İstanbul aktarmalı olarak Kayseri’ye hareket etti. Burak Yılmaz ile Onur Recep Kıvrak’ın kadro dışı bırakıldığı bordo-mavili takımda, cezalı Ogenyi Onazi ve sakatlığı bulunan Juraj Kucka’nın yanı sıra, annesinin vefatı nedeniyle İtalya’ya giden Caleb Ansah Ekuban yer almadı. Sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ve Seyed Majid Hosseini ise kadroya dahil edilerek, takımla Kayseri’ye götürüldü. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’ndaki karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak.

Son güncelleme 14:51 | 30 Kasım 2018
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