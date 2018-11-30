Tire 1922 kritik Trabzon Hekimoğlu maçına kilitlendi

İzmir ekibinde tek hedef karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak ve lider olan rakibiyle olan puan farkını 2'ye indirmek. Teknik direktör değişikliği sonrası çıktığı 2 maçtan da galip ayrılan Kırmızı-Beyazlılar, taraftarlarının desteği ile kazanmak istiyor. Ev sahibi takımın hocası Adnan Buber'in öğrencilerine güveni tam. Hafta boyunca rakibini oyuncularına ezberleten Buber, sahadan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Çiçeği burnunda teknik adam, hem rakibine sezonun ilk mağlubiyetini tattırmanın hem de 3'te 3 yapmanın peşinde.

BAŞKANDAN TARAFTARLARA DESTEK ÇAĞRISI

Tire 1922'de başkan Mutlu Sarayköylü, zorlu maça tüm taraftarları davet etti. Sezonun en kritik maçlarından birine çıkacaklarını ifade eden Sarayköylü şunları söyledi: “Belki de sezonun erken finalini yapıyoruz. Rakibimiz ile 4 hafta öncesine kadar aynı puandaydık ve liderdik. Ancak 2 hafta üst üste kötü sonuçlar aldık. Sonrakı haftalarda kazanmayı bildik ama fark kapanmadı. İşte o farkın kapanacağı maç geldi çattı. Ya kazanacağız ve rakibimizin ensesine yapışacağız. Ya da geriden takip etmeye devam edeceğiz. Biz muhteşem stadımız ve taraftarımızla bu maçı kazanmak istiyoruz. Tüm Tire ve çevre ilçeleri maça bekliyoruz.”

GÖZLER HÜCUM HATTINDA

İzmir ekibinin en önemli kozu hücum hattı olacak. Geçtiğimiz sezonun en skorer oyuncularını kadrosunda bulunduran Tire 1922, golcüleri Berke Bıyık ve Gökhan Erdöl'e güveniyor. İki isim de maçı öneminin farkında olduklarını dile getirip, karşılaşmayı kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade ettiler.